«Concentrons, dans l’intérêt des patients!»

«Je ne peux plus me taire. Je vois passer trop de patients mal opérés ou opérés sans raison dans des centres où les compétences requises pour la médecine hautement spécialisée ne sont pas réunies.» Le professeur Pierre-Alain Clavien, patron de la chirurgie viscérale à l’Hôpital universitaire de Zurich, est très remonté. La dispersion des patients présentant des pathologies complexes dans sa discipline nuit à leur sécurité, martèle-t-il.

Le chirurgien dresse un état des lieux qu’il juge «alarmant». On opère en Suisse des pancréas, 800 cas par an, dans une quarantaine d’hôpitaux; idem pour les œsophages, 350 cas par an; et des foies, 500 cas par an, dans une soixantaine de centres. «Si on vise l’excellence, si on applique les standards internationaux découlant de la littérature scientifique quasi unanime, si on veut faire progresser la recherche et la pratique médicale, la Suisse doit concentrer cette chirurgie lourde dans cinq grands centres. C’est une question de bon sens.»

«Vingt cas par an pour le pancréas ou l’œsophage, c’est un minimum à exiger pour garantir la qualité»

Son homologue au CHUV, le professeur Nicolas Demartines, s’associe à cet appel aussi lancé lundi soir à la télévision alémanique (10 vor 10). Lui aussi souhaite une concentration «courageuse» des actes répertoriés comme de la médecine hautement spécialisée (MHS). «Vingt cas par an pour chaque organe, le pancréas, l’œsophage et le foie, c’est un minimum qu’il faut exiger d’un centre pour garantir la qualité.»

Après dix ans de discussions laborieuses, le seuil a été fixé à 10 cas par an. Il a aussitôt fait l’objet de recours. Une décision du Tribunal fédéral a obligé de revoir la procédure de sélection menée par un organe scientifique pour le compte des cantons. Cette jurisprudence a permis à des centres présentant une activité inférieure à 10 cas par an de continuer.

Liste dévoilée en automne

Plus récemment, un groupe agissant pour l’organe scientifique a adopté de nouvelles recommandations: le seuil est relevé à 12 cas par an au minimum pour chaque organe, soit un par mois; et des critères de qualité sont imposés aux centres admis: récolte de données et transmission transparente de celles-ci à des registres officiels; suivi à long terme des résultats des opérations; soumission à une surveillance indépendante des exigences de qualité.

La nouvelle liste des centres admis à pratiquer aurait dû être publiée en mai dernier. Elle est finalement attendue pour cet automne. Le modeste relèvement du seuil menace plusieurs centres, typiquement des hôpitaux cantonaux comme celui de Fribourg. Ceux-ci s’accrochent à leur label MHS pour la chirurgie viscérale (lire ci-contre). Des manœuvres de coulisses tentent de faire modifier la liste que le comité scientifique a dressée à l’attention des cantons qui doivent la valider. Dix chefs de départements de la santé désignés par leurs pairs forment l’organe de décision. Cela fait du monde sur qui exercer des pressions. «Les intérêts des cantons, des hôpitaux, des médecins ne se recouvrent pas. Et on oublie vite l’intérêt des patients», se lamente Pierre-Alain Clavien.

Lenteur endémique

Cette cuisine typiquement helvétique, qui allonge le temps de la décision et dilue les responsabilités, a fini par épuiser le Dr Daniel Scheidegger. Quand il a pris la présidence du comité scientifique statuant sur la MHS, il n’imaginait pas la somme de frustrations qui allait l’accabler. En février dernier, il a renoncé à son mandat après seulement deux ans: «Tout va trop lentement!» Il a estimé préférable de concentrer ses engagements dans des domaines moins sous l’influence de la politique, où son expérience de médecin et de scientifique «compte vraiment». Il a pris la présidence de l’Académie suisse des sciences médicales.

Daniel Scheidegger est d’avis que la plupart des petits hôpitaux où étaient pratiquées moins de cinq opérations par an du pancréas ou de l’œsophage ont renoncé. Il mise sur l’exigence de qualité pour réduire encore à l’avenir les centres admis à pratiquer. Sans exclure que des centres moyens puissent obtenir de bons résultats. Les professeurs Clavien et Demartines opposent à cette démarche des petits pas un changement de paradigme. Concentrer la recherche est le levier majeur pour réaliser des progrès; cela plaide pour un petit nombre de grands centres se spécialisant dans les actes complexes et risqués, argumentent les deux chirurgiens à Lausanne et à Zurich. (TDG)