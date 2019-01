Comment un djihadiste s’est radicalisé à Genève

Rappel des faits

Le 17 décembre, les autorités marocaines annoncent la découverte des corps de deux touristes scandinaves à Imlil, dans le sud du Maroc. La première, une Danoise, était âgée de 24 ans. Son amie, d’origine norvégienne, de 28 ans.



Parties marcher un mois dans les montagnes marocaines, les deux amies comptent faire l’ascension du Mont Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord et plantent leur tente dans un endroit isolé. Les jeunes femmes sont agressées et violées dans la nuit du 16 au 17 décembre. L’une d’elles est décapitée.



L’atrocité du crime provoque un émoi international. L’exécution est filmée et circule sur internet. Très vite, les enquêteurs privilégient la piste terroriste. Ils arrêtent dans la semaine qui suit une quinzaine de personnes, dont les trois auteurs présumés du crime. Tous ont un lien avec l’islamisme radical.



Le 29 décembre, le Bureau central d’investigation judiciaire marocain (BCIJ) annonce l’arrestation d’un ressortissant suisse, K.Z.



L.MT