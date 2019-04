Comment les repas des aînés sont contrôlés dans nos EMS

Lucie Monnat et Julien Culet

Dimanche dernier, cinq résidents d’un Ehpad – équivalent de l’EMS en France – de Lherm, au sud de Toulouse, sont morts à la suite d’une probable intoxication alimentaire (l’enquête est en cours). Vingt autres ont été hospitalisés. Ce drame choque profondément et met en lumière les dysfonctionnements de ces établissements (lire ci-dessous). Mais il interroge aussi la sécurité alimentaire des repas servis à nos aînés en Suisse. Quelle est leur qualité et quels sont les contrôles effectués dans les EMS du canton de Vaud et de Genève? À quoi ressemble l’assiette de nos grands seniors?

Aucun cas récent recensé

«Les repas sont préparés en majorité sur place, parfois par des brigades qui n’ont rien à envier aux grands hôtels. Et bien sûr, les cuisiniers sont tenus de respecter des règles très précises.» Le secrétaire général de l’Association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales (HévivA), Camille-Angelo Aglione, met en avant la sécurité et le soin apporté aux repas. «Globalement, on ne rencontre que peu de problèmes dans ce type d’établissement car les responsables sont très conscients qu’ils ont une population à risque. Toutefois, le risque zéro n’existe pas, répond Laurent Paoliello, porte-parole du département de la santé de Genève. Il y a déjà eu quelques cas isolés d’intoxications dans des EMS dans le passé, mais le lien direct avec les repas consommés est rarement démontré.»

Aussi, chaque cas est signalé au médecin cantonal et à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La professeure Delphine Roulet Schwab, présidente de l’association Alter ego, spécialisée contre la maltraitance envers les aînés, se souvient d’un cas survenu en Suisse romande il y a une quinzaine d’années. «L’institution faisait des économies «sur le dos des résidents» en servant des aliments qui ne seraient plus consommables, en se disant que des personnes démentes n’y verraient rien», indique-t-elle. Personne ne se souvient d’autres cas graves, ni chez Curaviva, association faîtière des homes suisses, ni du côté de l’HévivA.

Contrôles… quels contrôles?

Température, fournisseurs soumis à un audit, contrôle de la chaîne du froid et de cuisson, inspections inopinées: les règles sont effectivement très strictes, à en croire la description de Pierre Veyrat, directeur du service qualité de Eldora. Cette entreprise de restauration fournit 66 EMS dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Jura et Valais. «La température de nos chambres froides est enregistrée toutes les heures, énumère Pierre Veyrat. Nos équipes sont dotées d’aiguilles pour mesurer la température de tous les plats. Tout cet arsenal de contrôles doit garantir tout au long de l’année que tous les points critiques sont maîtrisés.»

Un échantillon de chaque plat est en outre mis sous séquestre pendant sept jours au congélateur. «Il s’agit de l’élément de preuve le plus évident en cas de problèmes», souligne Pierre Veyrat.

Maximum trois jours à l’avance

Jean-Marie Vernaud, cuisinier de la Fondation Beau-Site à Montreux depuis 2005, fait exactement la même chose. Son équipe prépare entre 400 et 450 repas par service. Ici, personne ne se retrouve seul pour fournir un EMS entier. Cinq personnes, sur une brigade de dix, sont présentes toute la semaine. Le dimanche, effectivement, une seule personne s’active sur le pont, mais elle ne doit fournir aucune production. «Elle est là pour effectuer des contrôles. Les repas sont préparés au maximum trois jours l’avance, conditionnés et réchauffés selon des critères bien précis.»

Enfin, les cuisines de Jean-Marie Vernaud et d’Eldora sont contrôlées très régulièrement et aléatoirement, tant par des laboratoires indépendants que par les chimistes cantonaux. «Si la législation fédérale impose une inspection de base au minimum tous les deux ans, le chimiste cantonal a néanmoins fixé une fréquence annuelle pour tous les établissements dits sensibles – tels que les cuisines d’hôpitaux et EMS, les cantines scolaires et les crèches», détaille Laurent Paoliello.

Aliments à risques

Ni Jean-Marie Vernaud ni Pierre Veyrat n’ont, eux non plus, connu de cas d’intoxication. Malgré toutes les règles et précautions, Pierre Veyrat se méfie de certains produits, tels que le steak tartare: «Un cas classique, même si nous en faisons rarement en EMS.» La volaille fait, elle aussi, l’objet d’une attention particulière. «Un élevage sur deux est contaminé à la salmonelle. Il faut veiller à ce que la cuisson soit suffisante pour l’éliminer.»

Quant à Jean-Marie Vernaud, il confesse qu’il s’agit d’une préoccupation constante. «Je touche du bois! C’est une véritable phobie pour nous. Mais personne n’est à l’abri. Il suffit d’une erreur, d’un oubli… On ne laisse jamais dehors un produit, par exemple. Il fait facilement une température de 20-25 degrés dans une cuisine, cela devient un bouillon de culture très rapidement!»

Normes identiques…

Dans le cas de l’Ehpad de Lherm, la source est probablement humaine, justement. Les normes en Suisse sont les mêmes qu’en France et dans le reste de l’Europe. Selon Jean-Marie Vernaud, l’incident résulte probablement d’un manque de formation. «En Suisse, nous travaillons avec les mêmes critères qu’en France. Peut-être aussi que les bas salaires, le manque de moyens peuvent expliquer ce qui s’est passé… Si la personne est trop mal formée ou trop mal payée, peut-être n’aura-t-elle pas toujours ce souci en tête, cette vigilance permanente.»

