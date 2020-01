Comment la Suisse se prépare au coronavirus

La lutte contre le coronavirus s’organise. Notre pays est pour l’instant préservé par l’épidémie. Mais, selon la Confédération, on ne peut pas exclure l’apparition de cas isolés. Les HUG, qui hébergent le Centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE), jugent le risque d’importation modéré. Comment les choses vont-elles se passer si un malade apparaît? Patrick Mathys, chef de la section Prévention des crises de l’OFSP, a répondu dans le «Blick» que l’accent serait d’abord mis sur un diagnostic rapide et l’isolement des cas confirmés. Les personnes en contact étroit avec ces patients seraient aussi surveillées. Selon les estimations actuelles, l’incubation peut durer jusqu’à quatorze jours au maximum, la moyenne étant de trois à six jours.

Test développé à Genève

Le CRIVE a développé un test permettant ce diagnostic. Moins de dix prélèvements ont été effectués jusqu’à aujourd’hui aux HUG. Cette analyse est faite à partir d’un prélèvement naso-pharyngé (avec un long coton-tige introduit dans le nez) et les résultats tombent en moyenne après huit heures. Ceux des deux personnes de retour de Chine qui sont en quarantaine à l’hôpital de Triemli (ZH) étaient encore attendus lundi. Selon l’établissement zurichois, ces patients se portent bien et la suspicion qu’ils soient atteints est «très faible».

Ce test doit faire l’objet d’une prescription médicale. Il est destiné à celles et ceux qui souffrent de symptômes respiratoires, de fièvre ou de pneumonie d’origine indéterminée après avoir voyagé dans les zones concernées en Chine ou qui ont été en contact avec une personne infectée ou souffrant d’une pneumonie sévère d’origine indéterminée. «À l’heure actuelle, les seules transmissions d’homme à homme ont eu lieu à l’intérieur de familles ou de groupes très proches, par gouttelettes de salive. Tous les malades ont été infectés en Chine», précise le service des médias des HUG. Ceux-ci reçoivent de nombreuses demandes pour effectuer un test, mais la grande majorité sont injustifiées.

Quels sont les risques?

Il n’existe pas de vaccin contre les coronavirus. Il n’y a pas non plus de traitement, mais les médecins peuvent aider à combattre les complications. Le danger du nouveau virus dépendra de plusieurs facteurs, comme la gravité des maladies liées et sa capacité à s’étendre. Or il reste des inconnues. En ce qui concerne la gravité, elle se situerait à mi-chemin entre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, qui a fait près de 800morts dans le monde en 2003) et d’autres coronavirus qui causent un rhume. Mais on ne sait pas exactement où, précise le PrLaurent Kaiser, responsable du service des maladies infectieuses aux HUG, dans une interview à la RTS.

Selon la Confédération, il n’y a pas lieu d’appliquer pour l’instant à l’entrée de notre territoire des mesures semblables à celles prises dans d’autres pays. Berne déconseille de se rendre à Wuhan, la ville ayant été pratiquement mise en quarantaine. Pour les voyageurs dans les autres régions de Chine, plusieurs conseils sont disponibles sur le site internet de l’OFSP. La situation est toutefois rééxaminée en permanence et l’OFSP, qui va informer les médias ce mardi matin, demande désormais aux médecins de signaler dans les deux heures les cas d’infection suspectée aux Cantons et à la Confédération.

Suisses vivant en Chine

L’ambassade de Suisse et les consulats généraux ont contacté par écrit nos ressortissants enregistrés en Chine. Huit vivent à Wuhan. La moitié n’y sont plus, et les autres ne veulent pas quitter la ville, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Aucun malade n’est annoncé. Les entreprises helvétiques présentes en Chine ont aussi pris des mesures. Les voyages depuis ou vers ce pays ont été limités et les collaborateurs sensibilisés aux risques sanitaires. Selon l’ATS, Novartis encourage par exemple ses employés chinois à travailler depuis la maison.

Du côté des touristes, Hotelplan Suisse n'a pas de clients en Chine actuellement. «L'hiver n'est pas la haute saison pour se rendre dans ce pays. Les Suisses préfèrent y aller en été», précise sa porte-parole, Bianca Gaehweiler. Le TCS, lui, a reçu les appels téléphoniques de personnes en possession du livret ETI. Il n'y a pas eu de demande de rapatriement, mais quelques cas de gens qui étaient dans des pays proches de la Chine et voulaient y éviter un transit, ou d’autres souhaitant annuler un déplacement vers l’Asie. «Comme les voyages en Chine ne sont pas déconseillés pour l'heure, nous n'avons pas pu répondre positivement aux demandes d’annulation, poursuit le porte-parole Laurent Pignot. En revanche, notre cellule médicale leur a fourni des recommandations sur le comportement à adopter. Si un voyage devait concerner directement la région impactée, nous prendrions en charge la demande d’annulation ou d’évitement.»

Le tourisme est touché

Pour la Suisse, le virus a d’autres conséquences. Pékin a suspendu les réservations pour les voyages en groupe. Suisse Tourisme estime qu’au cours des prochaines semaines le nombre de visiteurs en provenance de Chine continentale chutera de 30 à 50%. Les effets de l’interruption des réservations et de voyages de groupes se feront surtout sentir dans les destinations prisées par ce type de clientèle chinoise, c’est-à-dire Genève, Zermatt, Interlaken, Lucerne et Zurich», détaille la porte-parole Véronique Kanel. Elle précise toutefois que les hôtes chinois représentent 4,5% de toutes les nuitées en hôtel et l’impact sera limité.

«Éviter la panique» et consulter selon certains critères

Lundi, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont confirmé qu’il n’y avait pas, à l’heure actuelle, de cas avérés ou de suspicions dans l’institution. Ni de personnes placées en quarantaine. Les HUG dévoileront mardi le dispositif spécial mis en place pour prendre en charge d'éventuels patients.

Car les autorités sanitaires sont sur le pont. Le Département de la santé indique suivre en permanence l’évolution de la situation avec le médecin cantonal, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les HUG, l’AMGe (Association des médecins de Genève). Les informations disponibles sur leurs sites respectifs sont mises à jour en fonction de l’actualité. Le travail d’information vise les professionnels mais aussi le public. Alors que l’individu qui tousse et renifle commence à attirer des regards suspicieux, encore plus s’il est Asiatique, Jacques-André Romand, médecin cantonal, comme Michel Matter, président de l’AMGe, appellent au calme. «Nous sommes en pleine saison de grippe, il est normal que des personnes toussent. Il faut éviter le vent de panique. Ce n’est pas un état d’urgence comme lors de la grippe aviaire, durant laquelle nous avions déployé de grands moyens, en distribuant des médicaments notamment.»

Jacques-André Romand ajoute: «Nous ne savons pas encore grand-chose de ce coronavirus mais sa transmission semble fonctionner comme la grippe. Alors pour l’instant les mêmes précautions sont à appliquer.» Donc se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, éviter si possible tout contact étroit avec les personnes présentant des symptômes de maladie respiratoire. Les deux professionnels nuancent aussi les chiffres. «Le nombre de morts en Chine peut paraître impressionnant, mais il faut le mettre en perspective avec la taille du pays. Certaines villes comptent autant, voire plus d’habitants que la Suisse entière!» En cas de doutes, que faire? Il faut réunir deux conditions pour tirer la sonnette d’alarme: souffrir de symptômes respiratoires, de fièvre ou de pneumonie d’origine indéterminée et avoir voyagé en Chine dans les quatorze derniers jours ou avoir été en contact avec une personne infectée ou suspectée de l’être. Puis appeler son médecin traitant en priorité, voire le service du médecin cantonal et les urgences. Le Département de la santé demande de ne pas se rendre directement aux urgences mais d’attendre les instructions des professionnels de la santé. Les HUG insistent: «Il n’y a pas de quoi s'inquiéter si l’on tousse sans avoir voyagé. Il n’est conseillé de consulter un médecin qu’en cas de fièvre et de troubles respiratoires ET après un séjour en Chine.»

Enfin, on notera que l’aéroport de Genève n’a pas pris, pour l’instant, de dispositions particulières.