Comment l’armée drague les jeunes avant même leurs 16 ans

Colin a 15 ans. Au milieu de ses vacances d’été, il reçoit un courrier de la part du Service de la sécurité civile et militaire. Une simple feuille A4 qui lui rappelle qu’il devra participer à une journée obligatoire d’information sur le recrutement. Mais qui expose également le large éventail de possibilités de formations prémilitaires, autrement dit des cours préparatoires, par exemple comme tireur, pontonnier, chauffeur ou même pilote militaire! Voilà qui ressemble furieusement à une opération séduction. C’est en tout cas l’avis de Colin et de ses parents.

Même si la procédure reste méconnue, cette missive est obligatoire depuis 2003, via une ordonnance fédérale qui fixe les contours de l’information autour du recrutement. Une première lettre dans l’année des 16 ans (dont le contenu est de la responsabilité des cantons), la journée d’information dans l’année des 18 ans et enfin le recrutement à proprement parler.

Certains cours obligatoires

Ce prérecrutement ne dépend pas directement de l’armée. Différentes associations sont chargées d’organiser les formations proposées aux jeunes. Le Département de la défense (DDPS) fournit un soutien financier et parfois des moniteurs formés et du matériel. Les cours peuvent aller d’une demi-journée à plus d’une dizaine de jours. Certains sont dispensés gratuitement, d’autres non. Si l’on est intéressé par un corps spécialisé comme les éclaireurs parachutistes ou spécialistes de montagne, ces cours sont obligatoires avant le recrutement.

Ces formations trouvent-elles leur public? En partie. En 2016, près de 12'000 jeunes ont suivi les différents cours proposés, principalement des jeunes tireurs (9716, voir l'infographie ci-dessous). Depuis cinq ans, la tendance globale de participation suit une courbe descendante continue. Guillaume Baudoin, vice-président de l’Association fédérale des troupes de transmission, le reconnaît: «L’armée diminue en effectifs. Par conséquent, elle perd en visibilité et donc en attrait.»

Le tir militaire reste la formation la plus recherchée. Les effectifs des Jeunes Tireurs (JT) ont même bondi de 6841 à 9715 entre 2015 et 2016. L’explication en est simple: un changement dans la législation a permis d’abaisser l’âge minimal de 17 à 15 ans, ce qui a facilité l’accès des cours prémilitaires aux plus jeunes. Mais l’engouement pour le tir est bien réel, explique Silvan Meier, porte-parole de la Fédération sportive suisse de tir. «Je pense que c’est une question de tradition. Presque tous les Suisses ont tiré pendant leur service militaire alors que rares sont ceux qui ont été pontonniers par exemple. De plus, le tir est un sport fascinant et facile à apprendre.»

Quelques associations admettent toutefois que ce courrier ne représente qu’un outil parmi d’autres pour recruter: «Je n’avais pas connaissance d’un tel courrier, admet Maurice Jossevel, responsable cantonal des JT vaudois. Nous avons notre propre campagne d’information.»

Côté filles, impossible de trouver des chiffres. Certaines associations estiment la part de l’effectif féminin à moins de 10%. Voire à zéro! Guillaume Baudoin précise: «Nous avons des membres féminins qui ont été recrutés au travers de cette lettre mais aussi et surtout lors de la journée d’information.» Toutes les associations contactées encouragent les femmes à s’intéresser et à participer aux cours: «Nous avons besoin de toutes les compétences», ajoute-t-il.

