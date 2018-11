Climat: carte postale géante sur le Jungfraujoch

Plus de 100'000 cartes pour attirer sur le changement climatique et constituer la plus grande carte postale du monde, nouveau record Guinness à la clé: c'est l'action insolite que la DDC a soutenu vendredi sur le Jungfraujoch (BE).

Sur chacune des cartes, des messages et des promesses en faveur du climat d'enfants et d'adolescents du monde entier. La réalisation de cette mosaïque de 2500 m2, résultat d'une initiative conjointe avec le projet WAVE (World Advanced Vehicle Expedition) et d'autres partenaires, est sans impact sur le climat, indiquent la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Attirer l'attention

«Les enfants et les jeunes jouent un rôle clé dans la réalisation de cet objectif: d'une part en tant que membres d'une génération qui subira plus longtemps les effets du changement climatique, d'autre part en tant que force motrice d'actions concrètes menées en faveur du climat», soulignent-ils.

Le nouveau record Guinness a été enregistré sur le glacier d'Aletsch, à plus de 3400 mètres d'altitude. Ce lieu a été choisi pour attirer l'attention sur le fait que les régions de haute montagne et leurs glaciers sont plus fortement touchés par le réchauffement planétaire.

Après l'homologation du nouveau record Guinness, une carte postale représentant la mosaïque géante a été imprimée pour pouvoir diffuser les messages des jeunes aux quatre coins du monde, indique encore le DFAE. Des exemplaires seront envoyés depuis le bureau de poste le plus haut d?Europe, situé sur le Jungfraujoch, aux participants de la prochaine conférence sur le climat, qui aura lieu en Pologne en décembre 2018. (ats/nxp)