Cinq ans ferme pour la nounou abuseuse

«Le tribunal ordonne la mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté.» La Cour criminelle de Lausanne n’a pas voulu prendre le risque que la condamnée, de nationalité brésilienne, file entre les doigts de la justice. Juste le temps pour son mari de lui amener quelques effets avant de quitter le tribunal de Montbenon entre les gendarmes. Elle était venue libre à son procès, après avoir passé trois mois en préventive.

Cette femme d’une trentaine d’années comparaissait pour des actes abjects commis entre 2011 et 2013 sur un bambin dont elle avait la charge en sa qualité de nounou. Le tribunal lui a infligé 5 ans ferme, peine assortie d’une interdiction pendant dix ans de toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant le contact avec les enfants.

«Diagnostiquée par les psys de «paraphilie de type pédophile», elle est gratifiée d’une prise de conscience limitée et d’une responsabilité pénale entière»

Diagnostiquée par les psys de «paraphilie de type pédophilie», avec un risque de récidive qualifié de «moyen», elle est gratifiée d’une prise de conscience limitée et d’une responsabilité pénale entière. Elle devra se soumettre à un traitement psychothérapeutique auprès d’un spécialiste.

Le procureur Jérémie Müller avait requis 10 ans de prison. Il fera appel. Du côté de la défense, Me Nicolas Mattenberger discutera avec sa cliente d’un éventuel appel. Avocate du petit garçon représenté au procès par sa maman, Me Coralie Devaud souligne que les 5 ans infligés démontrent quand même la gravité des actes commis. «Le souhait aujourd’hui, ajoute-t-elle, est que l’enfant puisse se reconstruire.»

À l’école



L’affaire éclate en 2016. Le garçon, alors âgé de 9 ans, suit un cours d’éducation sexuelle. Il y est question des abuseurs qui demandent à leurs victimes de garder le silence. Il lève la main. Pour dire qu’il s’est trouvé dans une telle situation. L’écolier expliquera par la suite ce que sa nounou, qui vivait à la maison, lui avait défendu de dire. Il raconte que lorsqu’il s’était déshabillé pour prendre sa douche, elle se mettait nue elle aussi. Qu’elle se mettait sur le dos dans le lit de sa maman, le prenait sur elle, le tenait par les fesses pour provoquer une érection pour qu’il la pénètre. Il ajoute que cela se produisait plusieurs fois par semaine, depuis qu’elle allait le chercher à la garderie quand il avait 4 ans, jusqu’à l’âge de 6 ans quand elle l’attendait à la sortie de l’école. «Elle disait que cela lui faisait du bien», avait-il précisé.

La maman n’en avait pas cru ses oreilles, d’autant plus que la nounou niait farouchement. Il faudra soumettre l’enfant à une expertise de crédibilité pour la faire changer d’avis, lui faire avouer finalement qu’elle avait une attirance sexuelle pour lui, que cela s’est passé plusieurs dizaines de fois. Elle a cependant contesté qu’il y ait eu des pénétrations, quand bien même les termes utilisés par le petit sont éloquents.

Le calvaire de l’enfant



Comment cela a-t-il pu durer durant des années? L’enfant dira qu’il était trop petit et trop faible pour réagir, qu’il ne comprenait pas que cela n’était pas normal. Sa maman a expliqué au procès qu’après une première période de soulagement, son fils avait connu une dépression, une profonde tristesse, des troubles du sommeil et éprouvé un sentiment de honte. De nombreuses séances de psychothérapie lui auraient aujourd’hui permis d’aller mieux.

«Elle lui a imposé des relations sexuelles auxquelles il ne pouvait rien comprendre, souligne le tribunal. De plus, en niant, cela a eu pour effet de contraindre l’enfant à se soumettre à une expertise de crédibilité, portant une nouvelle fois atteinte à sa sphère privée.»

Seconde affaire



Les juges constatent que ces actes ont cessé lorsque le garçon, alors âgé de 6 ans, devenait capable de s’y opposer. Et aussi parce que c’est à cette époque que la nounou a fait la connaissance de celui qui allait devenir son mari. Un époux d’autant plus choqué qu’il a appris cela peu de temps après leur mariage. Il a déclaré avoir songé à demander le divorce, pour finalement y renoncer et soutenir sa femme.

La nounou répondait d’une seconde affaire. Elle était accusée d’avoir, dans une autre famille, caressé par-dessus les habits pendant la sieste un garçonnet dont elle avait la charge. Ses parents s’étaient cependant opposés à ce qu’il soit entendu par la police. Retenu par le procureur, ce cas a été abandonné par la Cour, au bénéfice du doute. (TDG)