Chêne-Bougeries est la plus attractive en Romandie

La commune la plus attractive de Suisse est Rüschlikon (ZH), selon un classement publié dans la Weltwoche. La première localité romande Chêne-Bougeries (GE) pointe au 9e rang. Les grandes villes ratent le top20: Zurich est 22e, Genève 45e, Bâle 126e, Lausanne 143e.

Ce classement a été établi par la société zurichoise IAZI, active dans l'immobilier, qui a pris en compte 924 communes de plus de 2000 habitants. Elle les a comparées en fonction de 50 facteurs comme le taux d'imposition, les mouvements de population, le prix de l'immobilier, la sécurité ou encore la distance par rapport à un centre.

Au premier coup d'oeil, les communes proposant des taux d'imposition avantageux figurent parmi les plus attractives. La localisation à proximité d'un lac semble également un critère important, au vu des résultats de ce palmarès publié jeudi dans l'hebdomadaire zurichois.

Située la rive gauche du «Zürichsee», la commune de Rüschlikon fait face à celle de Küsnacht, classée au 11e rang, et qui avait remporté le palmarès l'an dernier. Sur son territoire de moins de trois km2, Rüschlikon peut se targuer d'accueillir entre autres le grand patron de Glencore Ivan Glasenberg, l'ancien numéro un du groupe Lafarge-Holcim Eric Olsen et la présidente des CFF Monika Ribar.

Deux communes de Suisse centrale parviennent à se hisser sur le podium: Meggen (LU) sur les rives du lac des Quatre-Cantons et Zoug, le long du lac éponyme. Le canton de Zurich revient en force à la quatrième place et fournit les cinq rangs suivants, tous à proximité de l'étendue bleue.

Suisse romande

En Suisse romande, trois localités se hissent dans le top 20 des plus attractives du pays: les communes genevoises de Chêne-Bougeries (9e) et Cologny (20) ainsi que la vaudoise Lutry (10e). Suivent dans ce canton St-Sulpice (32e) et Pully (47e). Toutes s'articulent directement aux abords ou non loin du Lac Léman.

Dans les autres cantons romands, les communes les mieux notées sont Fribourg (328e), Zermatt (206e) qui porte le Valais, Saint-Blaise (344e) Neuchâtel et Delémont (790e) le Jura. Les cinq dernières places du classement sont occupées par Moutier (BE), Porrentruy (JU), Huttwil (BE), Haute-Sorne (JU) et le Val-de-Travers (NE). (ats/nxp)