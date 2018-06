Chaud débat sur les JO à 5 jours du vote valaisan

Chaud devant! Si la passion du sport fait souvent sortir les gens de leurs gonds, la non-passion pour les Jeux olympiques semble faire le même effet. Ce mardi le Grand Conseil a consacré un débat aux JO 2026 en lien avec la réponse du Conseil d’État au Vert Vassilis Venizelos, intitulée «De l’argent et des jeux!»

Dans son texte, le député s’inquiète notamment du coût total de la participation vaudoise au cas où Sion serait choisie. À cinq jours de la détermination du peuple valaisan, la discussion a libéré de belles envolées.

Le PLR Philippe Vuillemin s’est dit content de pouvoir dire tout le mal qu’il pense des JO 2026: «Ils viennent trop tôt. Nous avons déjà les JOJ (ndlr: Jeux olympiques de la jeunesse) et il y a bien assez à faire.» Surtout, le député ne «supporte plus» les relents de corruption autour des grandes manifestations sportives et il ne sent plus comme autrefois «le frémissement de la population pour de tels jeux».

Un bataillon de défenseurs du sport est alors venu à la rescousse. Pour le PDC Axel Marion, les Vaudois ne sont plus dignes d’accueillir le CIO s’ils ne sont pas pour les Jeux. «Suis-je d’une autre époque? s’interroge l’élu lausannois. Je continue de croire que ce sont des projets mobilisateurs.»

Reprenant Philippe Vuillemin qui venait de dire qu’il avait plaisir à voir une course de ski à la télé, l’UDC José Durussel a persiflé: «Vous aimez voir les skieurs descendre, mais ailleurs que chez vous!»

Pour maints PLR, dont le médaillé Sergei Aschwanden, il ne faut pas confondre la corruption évoquée ces jours autour du Mondial avec les pratiques du CIO qui vient d’adopter des règles strictes. Le député travaille d’ailleurs pour les JOJ et promet un événement à taille humaine au final pas si coûteux.

Très en forme, le conseiller d’État Philippe Leuba a profité de l’occasion pour fêter le sport: «Le peuple, s’enflamme-t-il, a besoin de goûter à la passion que génère le sport! On peut vivre sans passion, sans grand projet, mais la vie est un peu plus triste.» Le magistrat est d’avis qu’il ne faut pas sous-estimer cette émotion qui transcende les classes sociales et les générations. D’autant moins que cela ne coûtera pas cher au Canton: 5 millions, promet-il. (TDG)