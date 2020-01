Chasse et frais de garde: le peuple se prononcera bel et bien

Les référendums contre la loi sur la chasse et contre les déductions fiscales des frais de garde ont formellement abouti. La Chancellerie fédérale a annoncé jeudi que 58'570 des 59'069, respectivement 53'088 des 53'301, signatures déposées sont valables. La votation populaire aura lieu le 17 mai.

La révision de la loi sur la chasse, adoptée en septembre par le parlement, vise à réguler certaines espèces et prévenir les dégâts ou un danger concret pour l'homme. Les tirs individuels ciblés seront autorisés. La loi prévoit aussi un transfert de compétences de la Confédération aux cantons en matière de protection des espèces.

Le référendum a été lancé par les organisations de protection de la nature. La réforme est complètement ratée, selon elles. Elle anéantit la protection des espèces menacées au lieu de la renforcer.

Déductions fiscales

Le peuple devra aussi se prononcer sur l'augmentation des déductions fiscales pour les enfants. Le PS, soutenu par les Verts et les Vert'libéraux, s'oppose à cette réforme qu'il qualifie de «bonification fiscale pour les parents riches».

La réforme, adoptée en septembre par le parlement, vise à permettre aux familles de bénéficier de déductions plus élevées pour les frais de garde des enfants par des tiers (25'000 contre 10'100 francs actuellement). Suivant une proposition individuelle du PDC et contre l'avis de la gauche et du Conseil fédéral, les Chambres ont inclus une augmentation de la déduction générale pour les enfants de 6500 à 10'000 francs sur le revenu imposable.

Près de la moitié des familles n'en profitent pas. Les pertes fiscales s'élèvent à environ 370 millions de francs, argumente le PS en se basant sur des chiffres de la Confédération. (ats/nxp)