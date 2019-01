«Ceux qui sont en perdition adhèrent aux idéologies extrêmes»

Emblème de l’ethnopsychiatrie en France et ailleurs, Tobie Nathan, 70 ans, est de passage en Suisse. Mercredi soir, au Casino de Montbenon à Lausanne, il donnera une conférence à guichets fermés. Auteur de nombreux essais et romans, ce thérapeute et chercheur, Juif d’Égypte qui a vécu l’émigration à l’âge de 8 ans, parlera de la «radicalisation des jeunes gens, formes actuelles de la guerre des dieux». Il explique cette approche qui réintroduit la mythologie et la théologie là où l'on cherchait plutôt à les effacer, alors que les dispositifs de prévention mis en place par les autorités montrent leurs limites.

Vous parlez de guerre des dieux à propos des jeunes radicalisés: dans quel sens?

Les préoccupations des jeunes que j’ai rencontrés étaient souvent théologiques et d’ordre mythologique. Dans notre société, ils ne reçoivent pas beaucoup de réponses. Si on se place du point de vue des dieux, ceux-ci étaient persuadés qu’ils étaient uniques dans leur région. Le dieu chrétien était seul en occident; le dieu musulman était unique dans les régions de l’islam. Il n’y avait pas de concurrence. Le monde s’est ouvert, nous avons des enfants de migrants, de seconde génération, et il y a des dieux différents dans le même espace. Des conflits apparaissent. Et je regarde les choses de ce point de vue-là pour comprendre pourquoi des jeunes se sont animés d’une telle rage qui tourne parfois à la folie. Ils cherchent à être initiés à cette guerre des dieux dont notre société a tenté de se protéger.

Vous observez aussi que les jeunes radicalisés ont perdu les liens avec leurs origines. C’est systématique?

Ce n’est pas systématique. Dans le centre où je travaille, on nous a confié une mission en 2014 et j’ai reçu 60 personnes. C’est énorme du point de vue du travail que ça a représenté mais ce n’est rien du point de vue statistique. On dit qu’il y a 20 000 personnes signalées par rapport à la radicalisation en France. Parmi les jeunes que j’ai rencontrés, j’ai observé une conjonction singulière. La première génération de migration a perdu la culture d’origine. À la deuxième génération, il existe souvent une perte de filiation, un père qui n’a pas voulu reconnaître son enfant, par exemple. L’enfant se retrouve en perdition et c’est celui-là que l’on voit adhérer à des idéologies extrêmes. Ce n’est pas une loi mais j’apporte des pistes.

Mais certains ne sont pas issus de l’immigration...

De ceux que j’ai vus, 80% étaient des enfants de migrants. Chez les autres, on peut trouver des troubles psychologiques. Parfois graves mais c’est rare. On a beaucoup exagéré ce genre de situation. Ceux-là passent rarement à l’acte.

Face à l’extrémisme, vous proposez de renouer avec la culture d’origine. Pourquoi?

Derrière la radicalité islamique existent des traditions associées à des pensées complexes. Si vous arrivez à intéresser le jeune à cette complexité, vous avez gagné. Je prends l’exemple d’une jeune originaire du Congo où existent des rites d’initiation complexes. L’islamisme est une simplification. Il faut opérer un retour à la complexité qui peut passer par la culture d’origine. Mais c’est insuffisant. Le jeune répond: je suis contre l’idolâtrie. Il faut alors négocier des choses plus compliquées.

Les résultats sont-ils positifs?

Nous avons plutôt obtenu de bons résultats. Il faudrait évaluer cette approche de manière plus rigoureuse. Nous nous situons dans le travail clinique et nous obtenons des résultats là où, en général, personne n’en obtient.

Comment voyez-vous l’évolution de votre travail?

Cela devient de plus en plus difficile. Les jeunes gens qui nous ont été confiés ont été pour la plupart signalés par leurs propres parents. Avec le temps, une méfiance s’installe. Les proches craignent que leur enfant soit connu des services de police. Malgré leur inquiétude au sujet du comportement de leurs enfants, ils hésitent de plus en plus à les signaler. On essaie d’inventer de nouvelles approches. On va dans les lycées, on s’approche des enseignants, on crée des groupes de discussion.

En Suisse romande, des lignes d’appel téléphoniques sont ouvertes. Est-ce efficace?

En France, nous avons aussi un système de «ligne verte». Cela permet de faire remonter des informations. C’est efficace au début et ça fluctue en fonction des événements. Mais les gens finissent par se méfier. Ils ne veulent pas donner des informations à une entité liée à la police et aux services de renseignement. Par ailleurs, la France avait le projet d’ouvrir cinq centres de déradicalisation. Un seul a fonctionné mais il a fermé. Je ne crois pas au type de dispositif où on enseigne une religion plus modérée. Il faudrait en outre créer des centres dans les prisons. Mais moi, ce qui m’intéresse, c’est la prévention.

C’est désespérant, non?

C’est en ébullition. Les Anglais disent depuis longtemps que la plupart des dispositifs sont voués à l’échec. C’est un problème de génération: une génération entière est tentée par un mirage. Prenons l’exemple de la ligne d’appel téléphonique. Elle doit évoluer. Comment faire remonter l’information? Les enseignants voient des cas dans les lycées mais les informations ne remontent souvent pas jusqu’au gens qui pourraient s’en occuper. Il faut aller chercher le matériau là où il est, là où les problèmes se posent. Il faut aller dans les endroits où les jeunes se rencontrent, là où ils vont s’amuser, par exemple. En France, dans les quartiers où vivent les populations immigrées, il y avait des éducateurs de rue. Mais ils ne peuvent plus y entrer.

Quel message souhaitez-vous faire passer?

Il faut arrêter de parler de l’émotion, de la terreur, de la frayeur. Plus vous parlez des traumatismes, plus on en fabrique et plus ça nourrit le terrorisme. Face à un événement, la question est de savoir s’il stimule l’intelligence, la compréhension de ce qui se passe. Je parle aussi de la «ruse du chasseur». En psychologie, on part de l’idée que les patients disent vrai. Or là, ils mentent souvent. Ils ne vont pas raconter leurs intentions.

Vous pensez que les travailleurs sociaux et les psys ne sont pas assez formés?

Oui, car il faut comprendre quelles sont les stratégies des terroristes. Nous devons être très pointus sur l’islamisme et le terrorisme. Nous devons expliquer au jeune dans quelle intention politique il est capturé. Il est pris dans un ensemble qu’il ne doit pas trahir. Il faut démonter cela. Pour faire comprendre des choses compliquées, il faut les comprendre soi-même.

Dès lors que l’État islamique disparaît en tant qu’entité politique sur le terrain, le problème va-t-il perdurer?

Les réseaux n’ont pas disparu. Les choses sont toujours présentes, dormantes, mais elles peuvent se réveiller. C’est un problème de fond, pas passager. D’autres questions vont se poser: sur le plan international, que vont devenir les populations qui ont été touchées par la guerre? En Europe, des jeunes gens, pour des raisons psychologiques ou morales, s’engagent dans des idéologies extrêmes. Dans le cas de la radicalisation islamique, elles sont corrélées avec des forces internationales puissantes. Je ne suis pas sûr qu’on en ait terminé.

En quelques mots, quel est le défi actuel?

Pour moi, la question est: comment faire pour continuer à aimer ces enfants, qui sont nés dans nos pays, et pour qu’ils ne quittent pas la communauté nationale? C’est cela, la morale de cette histoire.

À lire: Tobie Nathan, Les âmes errantes, trois ans à l’écoute des jeunes en voie de radicalisation, Éditions L’Iconoclaste.

(TDG)