Ces communes qui ne naturalisent pas leurs étrangers

Quel est le point commun entre Rueyres (VD), La Brévine (NE) et Kandergrund (BE)? En vingt-cinq ans, ces communes n’ont pas naturalisé le moindre étranger. C’est ce que révèlent les données de la Commission fédérale des migrations (CFM) et de l’Université de Genève, qui fournissent pour la première fois des informations détaillées sur les pratiques locales de naturalisation en Suisse.

Cliquez pour agrandir

Ces localités ne sont pas les seules à présenter un tel bilan: 125 communes n’ont pas procédé à des naturalisations depuis 1992. Si l’on ne considère que ces dernières années (2011-2017), on en dénombre 261. À l’autre bout du spectre, il y a les grandes villes. Elles représentent, en chiffres absolus, les plus grands faiseurs de Suisses. Zurich est en tête, avec près de 17'000 personnes naturalisées entre 2011 et 2017. Elle est suivie de Genève (9760 naturalisations), Lausanne (6019), Bâle (4975) et Winterthour (3368). Si l’on considère le taux de naturalisation, c’est-à-dire le nombre de naturalisations pour 100 étrangers, les villes sont aussi en tête, même si elles n’apparaissent pas dans les dix premières places que nous publions.

Différences entre Lucerne et Berne

Parmi les dix plus grandes villes du pays, entre 2011 et 2017, c’est Lucerne qui a octroyé le plus grand nombre de passeports rouges à croix blanche par rapport à sa population étrangère. En moyenne, 2,3 personnes sur 100 étrangers ont été naturalisées chaque année. À Zurich et à Winterthour, le taux est d’environ 2%. La proportion est beaucoup plus faible à Berne et à Bienne, avec environ 1%.

À Lucerne, le taux relativement élevé s’explique notamment par le fait que le personnel administratif a été augmenté afin de traiter plus rapidement les demandes. Il est possible que le nombre de requêtes en attente soit plus élevé dans d’autres cités, selon Katrin Aeberhard, cheffe du Département des services à la population de Lucerne. Des raisons politiques ont aussi joué un rôle. «La naturalisation est un thème débattu par les partis à Lucerne», explique Katrin Aeberhard. Des interventions ont par exemple exigé que la Ville informe activement et régulièrement les personnes qui remplissent les critères pour obtenir le passeport suisse. Il y a un an, le parlement de la ville a également adopté une motion du PS, des Verts et des Vert’libéraux pour que la naturalisation soit à l’avenir gratuite pour les moins de 25 ans. Ce nouveau règlement devrait entrer en vigueur en 2021.

Le canton de Berne, lui, fait figure de lanterne rouge de la naturalisation. En cause, son règlement cantonal, qui a été «continuellement clarifié» depuis dix ans. Dès 2013, le peuple bernois a adopté une initiative de naturalisation des Jeunes UDC, qui a rendu impossible la naturalisation des personnes bénéficiant de l’aide sociale ou sans permis C. Des règles similaires sont entrées en vigueur à l’échelle nationale cinq ans plus tard (voir encadré).

Selon l’expert Philippe Wanner, professeur à l’Institut de démographie et socioéconomie de l’Université de Genève, la taille et la composition de la population étrangère ont également un impact sur les taux de naturalisations, en plus des différents obstacles que les étrangers rencontrent dans les villes et les cantons. «Les pays d’origine des personnes, leur milieu socioéconomique et le fait qu’elles vivent seules ou avec leur famille jouent un rôle.»

Vaud, le leader

Villars-le-Comte (VD) a le taux de naturalisation le plus élevé du pays. Cette commune a naturalisé plus de 10% de ses étrangers entre 2011 et 2017. Dans le classement du taux de naturalisation par commune, on retrouve par ailleurs sept communes vaudoises aux dix premières places.

Selon Philippe Wanner, la pratique libérale de la naturalisation des jeunes de la deuxième génération en Suisse romande contribue à ce résultat. En outre, il s’agit souvent de petites communes avec une faible proportion d’étrangers, où une poignée de naturalisations peuvent rapidement gonfler les taux.