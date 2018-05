Capsule temporelle pour Nicolas de Flüe

Une capsule temporelle a été scellée samedi dans le village de Flüeli (OW). Elle contient des souvenirs et pensées liés aux commémorations organisées l'an passé pour le 600e anniversaire de Nicolas de Flüe. Son ouverture est prévue pour 2117.

Dans ce cadre, les visiteurs du pavillon itinérant ont été invités à réfléchir sur les questions de la vie, explique l'association «600 ans Nicolas de Flüe» dans un communiqué. En tout 2602 personnes de tous les cantons ont déposé leurs pensées couchées sur papier dans une sphère en cuivre.

Visible sous un plexiglas

Y ont également été ajoutés des souvenirs typiques de l'époque. La sphère a ensuite été scellée et enfouie dans le sol sur la place du village, où elle sera visible sous un plexiglas. L'ouverture de cette capsule temporelle est prévue dans 99 ans, en 2117, à l'occasion des commémorations du 700e anniversaire de Nicolas de Flüe.

L'ascète est né en 1417 dans une famille paysanne du canton d'Obwald. Il a assumé d'importantes fonctions en politique ainsi que comme juge. A 50 ans, il a quitté sa famille et a vécu en ermite.

Il est aussi reconnu pour son rôle de conseiller. En 1481, Nicolas de Flüe est intervenu au cours de la Diète de Stans et a contribué à l'unification de la Suisse dans le conflit entre les cantons-villes de Zurich et Berne et les petits cantons ruraux. Il est mort en 1487. (ats/nxp)