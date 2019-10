Cannabis en hausse chez les jeunes Suisses

La consommation de cannabis chez les adolescents et les jeunes adultes a considérablement augmenté en dix ans. En 2017, 9% des adolescents et des jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans ont affirmé avoir consommé du cannabis au cours du mois écoulé.

Chez les jeunes hommes, la consommation en 2017 était de 12%, soit deux fois plus fréquente que chez les jeunes femmes, selon des chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). En 2007, les consommatrices et consommateurs réguliers de cannabis étaient moins fréquents dans cette classe d'âge, soit de 6%.

Quelque 56% des jeunes hommes disent en revanche n'avoir jamais fumé un joint. Elles sont près de 67% de jeunes femmes à ne l'avoir jamais fait.

Chez les adultes, 33% des hommes et 23% des femmes de moins de 75 ans affirment avoir déjà fait l'expérience de fumer du cannabis. La consommation de cannabis représente souvent un phénomène limité dans le temps, souligne le rapport de l'OFS.

Alcool préféré au cannabis

Après le cannabis, la cocaïne était la drogue illégale la plus consommée en 2017, avec 7% de la population âgée de 15 à 49 ans en ayant fait usage au moins une fois dans leur vie. Suit l'ecstasy avec 6%.

Les chiffres de l'OFS montrent que la consommation d'alcool reste plus courante chez les adolescents et les jeunes adultes que celle de cannabis. En 2017, 27% des jeunes du même âge déclaraient consommer au moins une fois par mois de l'alcool au point de s'enivrer. Là aussi, la part des jeunes hommes est plus élevée que celle des jeunes femmes: 30% contre 24%. (ats/nxp)