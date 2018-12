Ça s'est passé en Suisse en 2018

Rétrospective Tempête, froid, sécheresse, affaires Maudet, CarPostal et double élection féminine au Conseil fédéral: l'année 2018 en Suisse a été riche en événements. Coup d'oeil dans le rétro. Plus...

Rétrospective L'empoisonnement au Royaume-Uni d'un ex-agent double russe, le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un, les records de chaleur: rappel des événements marquants de 2018 dans le monde. Plus...

Rétrospective La chanteuse Aretha Franklin, l'astrophysicien Stephen Hawking, l'ancien chef de l'ONU Kofi Annan et le chef Joël Robuchon figurent parmi les grandes personnalités disparues dans le monde en 2018. Plus...

Rétrospective Mariage de Meghan et Harry, naissance du prince Louis, mais aussi montée des marches à Cannes et soirée des Oscars: l'année people a été riche en événements. Plus...