«C’est un pur hasard que cela n’ait pas dégénéré»

Cinq blessés, des tirs de semonce, un kiosque pillé, une terrasse de bistrot attaquée: le bilan du cortège en ville de Berne des supporters de l’Étoile Rouge de Belgrade, mercredi soir, est affligeant. Une ville doit-elle accepter de tels rituels sous prétexte de football?

Beaucoup de questions sont en suspens. Pourquoi un local d’injection à la Hodlerstrasse a-t-il été attaqué? Et deux commerces dévalisés? Pourquoi la police n’est-elle pas intervenue préventivement?

Des vidéos de lecteurs sur les portails en ligne montrent que 15 fans – certains avec des barres de fer et des bouteilles – ont brutalement attaqué des passants devant le local d’injection. Un policier a dû tirer plusieurs fois en l’air à titre d’avertissement pour disperser la foule menaçante. Deux personnes ont été hospitalisées. Il semblerait qu’un marginal connu dans le quartier a provoqué les fans serbes. La Fondation Contact pour l’aide aux toxicomanes indique que l’endroit a été fermé pour le reste de la soirée. «On ressentait une violence potentielle énorme, des bouteilles ont été lancées contre les locaux, nos employés et nos clients ont dû se mettre à l’abri», explique Rahel Gall, directrice de Contact.

Un kiosque de la rue Nordring se trouvant sur le tracé du cortège non autorisé et le shop d’une station-service du même quartier ont fait les frais de la soif de bière des Belgradois. Selon le propriétaire du kiosque, près de 200 fans serbes sont entrés dans le magasin, occasionnant «un vrai tumulte», et ont à moitié vidé les frigos, «en piquant la plupart des bières». Il est soulagé que sa sœur, seule dans le magasin, n’ait pas été brutalisée. Cette Tamoule a été copieusement insultée. Son frère regrette d’avoir ouvert, «sachant que les fans étaient en ville». Il se promet de fermer la prochaine fois, comme le faisait jadis son père.

La tenancière du Café Kairo, Trine Pauli, a été effrayée par le comportement de certains fans, qui n’ont pas hésité à lancer des boîtes de bière pleines sur les clients de la terrasse. Les ultras s’en sont pris à un drapeau arc-en-ciel LGBT. «C’est un pur hasard que cela n’ait pas dégénéré», estime Trine Pauli. Elle ne comprend pas que la police n’accompagne pas la colonne de fans.

Au lendemain de cette rencontre à haut risque, Reto Nause, chef de la sécurité de la Ville de Berne, est satisfait des interventions de la police, mobilisée en force. Ayant observé de près ce cortège, il a constaté «une tension permanente». Il loue la police qui a su intervenir «courageusement» et éviter des débordements dangereux comme devant le local d’injection. Il a bien fallu tirer des coups de semonce, car les sprays au poivre n’avaient pas calmé les fans déchaînés.

«Difficile de prévoir»

Et les commerces? Le shop avait déjà été dévalisé. «Il est difficile de prévoir de telles actions», estime Reto Nause. Afin de prévenir les confrontations, la police avertissait les passants de l’arrivée des fans. Le plus étonnant pour Nause est de voir les fans se battre entre eux. Un homme faisant partie du cortège a été hospitalisé, touché par le jet d’un objet en verre. Bref, «la police a été là au bon endroit au bon moment», conclut Nause. Sur les forums en ligne, on a cependant pu lire des réactions étonnées: la police intervient d’habitude beaucoup plus fermement, à coups de balles en caoutchouc lors de manifestations de gauche non autorisées.

Plus de 2000 fans serbes se sont rendus à Berne alors que 2000 billets leur étaient réservés. Les douaniers ont trouvé de faux billets d’entrée, des masques et des matraques. Un individu interdit de séjour a été arrêté.