«C'est un géant, il a inspiré toute une génération»

Stephen Hawking, décédé mercredi, a marqué la Suisse, notamment les scientifiques du CERN. Pour eux, c'était «un géant». L'astrophysicien Michel Mayor lui rend également hommage.

«Je salue la très grande vision de ce scientifique, notamment connu pour ses recherches sur les trous noirs et ses tentatives d'explication de la création de l'Univers et de son fonctionnement», a confié à l'ats le professeur honoraire de l'Université de Genève, qui a eu l'occasion de croiser Stephen Hawking durant sa carrière.

«Mon admiration est double, car il est époustouflant de constater ce qu'il a pu mener malgré sa maladie», ajoute Michel Mayor. «Il a eu le courage de continuer, adaptant sa stratégie à sa situation.»

Du côté du CERN, on relève également l'immense impact des recherches du Britannique. «Pour nos physiciens, , témoigne le porte-parole de l?Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

«Stephen Hawking est passé au CERN en 2006, 2009 et 2013 et y était connu pour sa forte personnalité et son humour», ajoute-t-il. «Il a contribué aux échanges en physique théorique, où l'on travaille sur des idées». (ats/nxp)