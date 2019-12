Il ne fera pas nuit plus tôt cette année que ce mercredi. Même si le jour le plus court sera le dimanche 22 décembre prochain, début astronomique de l'hiver, le coucher de soleil le plus précoce a lieu aujourd'hui.

Dans la région zurichoise, le soleil disparaîtra déjà à 16h35. A Bâle, plus à l'ouest, il se couchera à 16h38, informe mercredi SRF Meteo. Les derniers rayons de soleil de Suisse pourront être observés à 16h49 à Genève. Selon les météorologues, d'épais nuages vont cependant obscurcir le ciel dans l'après-midi et en soirée. Jeudi déjà, le soleil restera visible un peu plus longtemps.

Marge de sept minutes

L'équation du temps explique pourquoi le coucher de soleil le plus précoce et le jour le plus court ne tombent pas à la même date. Ce paramètre exprime la différence entre le point de culmination théorique du soleil et sa plus haute position réelle. Cette marge est aujourd'hui d'environ sept minutes.

Comme la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite elliptique et que son axe est incliné par rapport à son orbite, le point de culmination quotidien du soleil varie. (ats/nxp)