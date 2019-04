Burger King: les coursiers doivent appliquer la CCT

Syndicom exige que Burger King ne sous-traite qu'à des entreprises affiliées à la CCT des coursiers. Le syndicat a réagi suite à l'article de «20 minutes», paru mardi. Le média romand a révélé que la chaîne de fast-food employait des coursiers au noir, en Suisse.

«C'est bien sûr illégal», s'est indigné mardi Syndicom, dans un communiqué. Un peu plus tôt dans la journée, le quotidien révélait que les deux succursales Burger King de Lausanne et de Nyon avaient collaboré avec le sous-traitant Speedy Delivery. Celui-ci n'a jamais délivré de fiches de paie aux employés. Il ne les a pas non plus annoncés auprès des assurances sociales.

A partir du 1er mai, la nouvelle CCT pour les coursiers à vélo et les coursiers urbains s'appliquera en Suisse. Syndicom exige de Burger King qu'il la respecte et ne s'adresse qu'à des sous-traitants conventionnés. (ats/nxp)