«Bullshit castle»: les manœuvres secrètes d’Airbus en Suisse

Vendre des avions est un business compliqué. On peut, comme Emmanuel Macron cette semaine, inviter le président chinois à dîner et décrocher d’un coup une commande de 300 Airbus. Mais bien souvent, les constructeurs aéronautiques doivent recourir à des «agents» ou «partenaires d’affaires» pour s'ouvrir les portes du pouvoir dans des pays aux processus décisionnels opaques, voire corrompus.

Airbus avait une unité interne chargée de gérer ces personnages sulfureux: la Strategy and marketing organization (SMO), dissoute en 2016 en raison de plusieurs affaires de corruption. L’actuel patron du groupe, Thomas Enders, l’a surnommée «Bullshit castle», ou «château du n’importe quoi».

Fait resté inconnu jusqu’à aujourd’hui: de nombreuses structures destinées à payer les agents d’Airbus étaient gérées en Suisse. C’est ce que révèlent des e-mails, contrats et documents bancaires issus de sociétés proches de l’avionneur. Provenant surtout de fiduciaires ou avocats zurichois et genevois, ces documents ont été obtenus par le site français Mediapart et le magazine allemand Spiegel. Ceux-ci les ont partagés avec la cellule enquête de Tamedia et la RTS via la plateforme European investigative collaborations (EIC).

Perquisition à Genève



Début 2017, un ancien responsable du SMO d’Airbus a vu son cossu domicile genevois perquisitionné à la demande de la justice française, selon un arrêt du Tribunal fédéral déniché par la RTS. L’enquête ouverte pour «corruption active» porte sur la vente de satellites au Kazakhstan par une filiale d’Airbus. Un intermédiaire tunisien très bling-bling, amateur de Bentley, de palaces à Dubaï et de séjours dans des cliniques privées suisses, a reçu près de 9 millions d’euros pour avoir favorisé ce contrat, grâce à ses contacts avec un oligarque proche de la présidence kazakhe.

Les honoraires de cet agent ont été versés sur un compte chez Lombard Odier, selon des documents en notre possession. A en croire Airbus, dont plusieurs cadres ont été entendus à Paris, cette transaction était irrégulière et violait ses règles internes.

L’ancien responsable du SMO est par ailleurs prévenu à Genève dans une seconde affaire. Cette fois parce qu’Airbus a curieusement investi 14 millions d’euros dans une mine d’or au Mali. La justice genevoise soupçonne que cette somme a pu être reversée à des décideurs locaux. Dans les deux dossiers, son avocat genevois Lionel Halpérin explique que l’ancien cadre d’Airbus «conteste avoir commis la moindre malversation». Et souligne qu'il n'a plus été entendu en Suisse dans ces affaires depuis 2017. Des enquêtes étant encore en cours dans plusieurs pays, la présomption d'innocence s'applique à lui comme aux autres acteurs de ce dossier.

Un agent qui dérape



Grâce à leurs entrées dans les sphères du pouvoir, les agents peuvent se montrer redoutablement efficaces. C’est en tout cas ainsi que les dirigeants d’Airbus ont justifié leur utilisation devant la justice. Mais c’est aussi un terrain glissant. Certains «business partners» peuvent se retourner contre l’entreprise, lui réclamer de l’argent ou l’accuser de corruption, comme ce fut le cas pour le contrat au Kazakhstan. Pire encore, un agent peut exposer ses secrets commerciaux. C’est ce qui s’est passé avec Abbas Youssef, alias «Joe», l’un des meilleurs agents d’Airbus et du SMO.

Abbas Youssef.

Cet ancien pilote de chasse âgé de 64 ans est devenu richissime en négociant des contrats d’armements pour les Emirats arabes unis dans les années 1990. Il faisait gérer ses affaires en Suisse, grâce à un bataillon d’avocats et de fiduciaires répartis entre Zurich, Genève et Zoug. Il possédait également une maison à Corsier, au-dessus de Vevey. Mais depuis trois ans, tout est parti à vau-l’eau. Sa famille affirme qu’il n’a plus toute sa tête et qu’il a dilapidé quelque 165 millions de dollars dans des investissements hasardeux et diverses escroqueries. Lui accuse son fils de vouloir le déposséder. Des auditeurs externes ont été engagés pour reprendre le contrôle de sa fortune. Après avoir découvert les liens entre Abbas Yousef et Airbus, ils ont décidé de témoigner auprès de la justice française et de lui remettre de nombreux documents.

Ceux-ci révèlent qu’une société libanaise, Samit, a reçu plus de 10 millions d’euros d’Airbus entre 2003 et 2006 pour avoir facilité la vente d’avions en Egypte. L’une des commandes, la vente de sept long-courriers A330 à Egypt Air, valait à elle seule 900 millions d’euros.

Machine à redistribuer



Selon un contrat secret signé avec Airbus, Samit était payée comme «consultant» pour faire du «lobbying» auprès de hauts responsables gouvernementaux, en s’engageant par écrit à ne commettre aucune corruption. Mais elle a aussi reversé près de 10 millions à des tiers entre 2005 et 2006, sur instructions d’un haut dirigeant d’Airbus. En fait, Samit était une machine à redistribuer des fonds, contrôlée directement par Airbus. Cela veut dire que la vieille excuse de l’avionneur – «on ne sait pas ce que les agents font avec les millions qu’on leur verse» – ne tient pas.

Jean-Paul Gut, ancien dirigeant du SMO d'Airbus, a été débarqué par l'actuel management.



Parmi les bénéficiaires de ces transferts, on trouve une autre société libanaise, Malana. Elle a reçu 3 millions d’euros de Samit en 2006, puis, à travers des comptes ouverts chez UBS à Zurich, plus de 16 millions d’une autre entreprise liée à Airbus, Avinco.

Le dirigeant de Malana est un ancien banquier de nationalité française, condamné à Genève en 2002 pour «blanchiment aggravé» dans l’affaire Elf. Contacté, il affirme que les millions reçus par Malana n’ont rien à voir avec Airbus et sont liés à des transactions privées avec Abbas Youssef. Ce dernier n’a pas répondu à nos demandes d’explications.

Nettoyer le marché, discrètement



L’intervention d’Avinco dans ces versements offre un bon exemple des manœuvres secrètes d’Airbus. L’avionneur contrôlait en sous-main cette société possédée, sur le papier, par son agent Abbas Youssef. L’objectif initial était de nettoyer discrètement le marché aéronautique en recyclant de vieux Boeing 747 comme avions cargos pour faire de la place à son gros porteur A380.

Les finances d’Avinco étaient gérées depuis Zurich par une société fiduciaire, Quadris. Son directeur à l’époque des faits aurait subi un accident vasculaire cérébral et ne serait plus en mesure de répondre à des questions. Dans un jugement de 2014 portant sur une autre affaire, la justice française avait estimé que le recours aux services de Quadris servait notamment à «opacifier les mouvements financiers».

Thomas Enders, l'actuel patron d'Airbus, a mis fin aux pratiques du "Bullshit Castle".



A Genève, le répondant de Quadris était le cabinet d’avocats Merkt et associés. L’un de ses partenaires, Cyril Abecassis, dirigeait la société offshore qui a permis à Airbus de prendre le contrôle d’Avinco. Interrogé, l’avocat se refuse tout commentaire sur des transactions spécifiques, au nom du secret professionnel. Mais il précise qu’il n’a «jamais été entendu en relation avec aucune des affaires, personnes ou entités que vous mentionnez. Je peux également vous confirmer que je ne suis jamais intervenu, ni d'ailleurs mes associés, dans une quelconque affaire qui nous aurait placés en contravention avec la loi, et en particulier dans aucune affaire de corruption.»

Airbus, qui a lancé une vaste enquête interne sur le «Bullshit castle» et ses dirigeants en 2014, s’est refusé à tout commentaire sur les faits décrits dans cet article. (TDG)