Braquée quatre fois en quatre ans, SOS Surveillance inquiète

Le groupe SOS Surveillance inquiète. Le 8 février dernier à Chavornay, ce n’était pas la première fois qu’un de ses véhicules de transport de fonds était braqué de manière retentissante: les gangsters ont kidnappé la fille d’un des deux convoyeurs pour les forcer à leur remettre plus de 15 millions de francs. Ce dernier événement, comme les précédents, est marqué par des circonstances troubles qui interrogent les spécialistes de la sécurité.

Il y a la répétition. La société mère SOS Surveillance a subi quatre attaques en quatre ans. Avant février 2018, cette même enseigne de sécurité privée, dont le siège est à Vernayaz (VS), avait déjà été agressée à trois reprises dans ses filiales genevoise et vaudoise. Délestée de 1 million de francs à Plan-les-Ouates (GE) en 2014, elle a encore été volée de 2 millions à Bussigny en décembre 2015 et de 600 000 francs à Vernier (GE) en 2016 (lire encadré).

Comment expliquer cette série spectaculaire? Les attaques de fourgon sont à la hausse, répond brièvement Luc Sergy, directeur de l’Association des entreprises suisses de services de sécurité (AESS). D’autres sociétés ont été touchées par cette vague, notamment à Eysins en janvier 2017 et à Daillens en mai dernier. Quant à savoir pourquoi SOS Surveillance est plus touchée qu’une autre, le directeur de l’AESS n’en a aucune idée et renvoie à la police.

Un chiffre qui «interpelle»

Cette série touchant le groupe valaisan interpelle quand même Alain Ribaux. Le conseiller d’État neuchâtelois, qui est également président du Concordat latin sur les entreprises de sécurité, dit ne pas connaître le dossier. Mais il estime que ce chiffre de quatre fois en cinq ans interpelle. «Statistiquement, cela paraît un peu surprenant. Tous les voyants s’allument», déclare-t-il. D’autres spécialistes du milieu de la sécurité privée s’interrogent aussi. Les circonstances de ces attaques contre SOS Surveillance sont intrigantes. À Plan-les-Ouates, le fourgon s’est arrêté de nuit dans un parking peu fréquenté, où il a été attaqué, selon la Tribune de Genève. À Bussigny, l’enquête a mis en évidence que le cerveau de l’opération est un des convoyeurs de fonds. À Vernier, selon nos informations, le dossier pourrait soulever certaines légèretés du système de sécurité. Enfin, cette semaine, le parquet de Lyon a mis en examen, puis relâché, les deux équipiers du convoi attaqué à Chavornay et la fille kidnappée.

Ces voix critiques n’accablent pas le groupe SOS Surveillance. Ils évoquent plutôt les conséquences de son comportement économique. La société valaisanne est hyperagressive sur le marché. Elle a des volontés d’expansion. Pour cela, elle s’est agrandie en achetant Deltapro Sécurité dans le canton de Genève et Protect’Service dans le canton de Vaud. Ce sont ces deux filiales qui ont été braquées sur l’arc lémanique. De plus, toujours dans un but d’expansion, le groupe valaisan ferait pression à la baisse sur les prix pour obtenir de nouveaux marchés. Des économies de bouts de chandelle qui pourraient parfois fragiliser un système de sécurité qui coûte cher.

Trop d’entreprises de la branche sont tentées d’offrir des prestations de sécurité «low cost», affirme Arnaud Bouverat, responsable de branche au syndicat Unia. «SOS Surveillance en fait partie, mais elle n’est pas la seule à céder à la pression de la concurrence.» En observant les décomptes de collaborateurs de certaines unités de l’entreprise, le syndicat a constaté des heures de travail non payées et des frais de déplacement non remboursés. Cela peut atteindre des sommes supérieures à 10 000 francs pour un agent pour une année. «C’est une forme de dumping salarial. L’entreprise fait des économies sur le dos de ses employés», détaille-t-il. Le groupe de Vernayaz emploie plus de 600 collaborateurs en Suisse.

«Un tel salaire pour des personnes qui transportent des millions de francs, ce n’est plus tenable»

La sécurité est aussi fragilisée par les conditions générales de travail, ajoute Arnaud Bouverat. Il n’existe pas de normes fédérales sur les conditions des transports de fonds. Les cantons romands ont mis en place un concordat, mais «son application est insuffisamment contrôlée». Plus grave, les convoyeurs sont les moins bien payés dans la branche des métiers de la sécurité. Si le salaire de départ est d’environ 4000 francs, la progression salariale est inférieure à celle d’un agent de sécurité standard. «Un tel salaire pour des personnes qui transportent des millions de francs, ce n’est plus tenable», poursuit le syndicaliste.

Le directeur général de SOS Surveillance n’a pas voulu répondre à nos questions. Au contraire de l’administrateur du groupe, Jean-Marc Chevallaz, aussi municipal à Pully. Il reconnaît la série de quatre braquages qui ont touché ses sociétés. Des événements qu’il ne peut pas commenter en raison des enquêtes en cours.

«Nous ne faisons pas de low-cost, conteste-t-il. Nous ne pourrions pas nous le permettre.» Selon lui, le marché du transport de fonds est très exigeant en matière sécuritaire. Ces normes sont confidentielles. Elles ont été élaborées par la profession au sein de l’ASS qui ne contrôle pourtant pas leur application. Ce n’est pas son rôle. Nos convoyeurs de fonds doivent montrer patte blanche, ajoute Jean-Marc Chevallaz. Ce que confirme Mara Buschini, membre du Concordat latin des entreprises de sécurité. Pour obtenir sa carte professionnelle, un convoyeur doit entre autres être solvable et avoir un casier judiciaire vierge. Ces critères assurent la fiabilité du convoyeur, conclut Mara Buschini. (TDG)