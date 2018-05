Bientôt des médicaments à la Coop et à la Migros?

Va-t-on pouvoir un jour trouver un rayon médicaments entre le rayon pain et celui des fruits et légumes dans les magasins Coop et Migros, comme on en trouve déjà aux Etats-Unis? Ce n'est pas encore le cas, mais on s'en rapproche de plus en plus, constate vendredi La Liberté. Il faut dire que les Suisses dépensent chaque année pour plus de 4 milliards de francs de médicaments. Un marché lucratif qui suscite donc bien des convoitises.

Du coup, Coop vient d'inaugurer sa 77e pharmacie Coop Vitality dans son centre de Matran (FR), après en avoir éjecté l'enseigne Benu. Et ce n'est pas fini puisque le groupe projette à terme d'agrandir son réseau à 100 points de vente de médicaments.

«Shop-in-shop»

Migros n'est pas en reste. Le géant orange a en effet lancé un projet pilote de vente de médicaments à l'intérieur même de l'un de ses magasins au coeur de la vieille ville de Berne, en partenariat avec la chaîne thurgovienne Zur Rose. Un concept dit «shop-in-shop», qui existe notamment en Italie dans les supermarchés Coop (!) et qui permet aux clients d'acheter un médicament sans changer de caddy, entre un passage au rayon viande et un autre au rayon boissons.

Devant le succès, le géant orange va ouvrir une nouvelle pharmacie de ce type dans des magasins à Bâle puis à Zurich. «Les pharmacies shop-in-shop répondent au besoin grandissant des clients de disposer de possibilités d’achats multicanaux», avaient expliqué la Migros et Zur Rose dans un communiqué en janvier.« Les clients bénéficient d’un vaste assortiment à des prix attractifs et peuvent collecter des points Cumulus.»

Danger pour les pharmacies

Les pharmacies traditionnelles qui existent dans les centres commerciaux sont-elles donc en danger? Migros reconnaît examiner si des pharmacies «shop-in-shop» supplémentaires font sens dans des centres déjà équipés d’une pharmacie.»

Du côté de PharmaSuisse, l'association faîtière des pharmacies, on estime que les géants Coop et Migros sont clairement avantagés. «Ils sont libres de contracter avec qui ils veulent et devraient donc favoriser les pharmacies ou chaînes dont ils détiennent la majorité des parts», souligne le secrétaire général Marcel Mesnil.

Conséquence: c'est la guerre au niveau des prix, au grand dam des petites pharmacies. Le patron de la Zähringer Apotheke à Berne avoue dès lors que «la concurrence est très vive». Selon lui, une enseigne qui ne fait pas un million de chiffre d’affaires par an a désormais de gros soucis à se faire.

