Bienne-Bâle via Delémont: cadence retardée

La cadence à la demi-heure des trains entre Bienne et Bâle via Delémont ne se fera qu'à la fin 2025, soit avec deux ans de retard. Ce contretemps est dû à des travaux de planification supplémentaires pour la double voie ferrée entre Grellingen et Duggingen (BL) et au travaux d'agrandissement de la gare de Bâle, ont annoncé mercredi les CFF.

La planification de la double voie ne peut pas être achevée dans les délais prévus car des éléments doivent encore être clarifiés. La planification doit relever de multiples défis: le terrain, l'espace extrêmement réduit, en particulier le long de la Birse, et le tracé de la simple voie, extrêmement sinueux. Ces aspects compliquent la mise en œuvre d?un mode de travail sûr et efficace.

En outre, des travaux à la gare de Bâle et sur la ligne Bâle-Olten (SO) font que ce nœud ferroviaire n'aura pas suffisamment de capacité avant 2025 pour recevoir des trains grandes lignes supplémentaires tout en maintenant un horaire stable.

Nouvelle date butoir

Ces contraintes signifient que les trains grandes lignes continueront à circuler toutes les heures seulement via Delémont entre Bâle et Bienne jusqu'à la fin 2025. Dès ce moment, ils devraient circuler toutes les demi-heures, y compris la prolongation d'un train sur deux vers Lausanne et Genève.

Les CFF ont convenu de la nouvelle date butoir avec l'Office fédéral des transports et les cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Jura et de Soleure. (ats/nxp)