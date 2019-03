Berne veut attaquer Abuja pour un tanker immobilisé

La Confédération s'active à libérer le pétrolier San Padre Pio battant pavillon suisse, qui est détenu par les autorités nigérianes depuis plus d'un an. Pour la Suisse, la confiscation du navire viole le droit en la matière et Berne envisage donc de poursuivre le Nigeria devant le tribunal maritime international.

Une grande partie de l'équipage du San Padre Pio a été libérée. Quatre officiers ukrainiens sont toutefois toujours à bord, a expliqué dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information de la «SonntagsZeitung».

Ces quatre officiers patientent dans des conditions difficiles dans la baie du Biafra. De plus, le navire et son fret perdent constamment de la valeur. En conséquence, les entreprises touchées subissent des dommages croissants. Ces derniers mois, la Suisse a pris de nombreuses mesures diplomatiques pour obtenir la libération des officiers et du navire, mais sans succès.

Pour la Suisse, la confiscation du navire viole le droit. Le Conseil fédéral a ainsi décidé que la Suisse devait défendre ses intérêts par «tous les moyens nécessaires». Cela inclut le dépôt d'une plainte auprès du Tribunal international du droit de la mer de l'ONU. (ats/nxp)