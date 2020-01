Berne se propose d'accueillir des réfugiés mineurs

La Suisse entend accueillir des réfugiés mineurs venus de Grèce. Elle a proposé son aide à Athènes, a indiqué ce vendredi la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, peu avant le début d'une rencontre des ministres européens à Zagreb, en Croatie.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a assuré la Grèce que Berne accueillera un certain nombre de mineurs non accompagnés, qui ont de la famille en Suisse, a rapporté Karin Keller-Sutter à Keystone-ATS. L'arrivée des premiers jeunes réfugiés n'est pas encore claire.

La ministre a par ailleurs invité la Commission européenne «à prendre les choses en main et à établir un plan d'action pour la Grèce». Et de pointer la situation humanitaire précaire et l'existence d'une importante frontière extérieure à Schengen.

«Il faut s'assurer que toutes les personnes arrivant en Grèce soient bien enregistrées», souligne la cheffe du DFJP. Les renvois doivent également être garantis, afin d'éviter la poursuite du voyage.

Réforme de Dublin attendue

En marge de la rencontre des ministres de l'Union européenne (UE), Karin Keller-Sutter a prévu des entretiens avec son nouvel homologue autrichien Karl Nehammer, le ministre allemand des affaires intérieures Horst Seehofer et la ministre néerlandaise des migrations Ankie Broekers-Knol. Ces échanges directs sont très importants, en particulier dans cette période où la réforme de Dublin est sur la table, note Karin Keller-Sutter.

La politique migratoire de l'UE est dans une impasse. Après la crise de 2015, la Commission européenne, sous l'égide de Jean-Claude Juncker, a présenté une réforme du système de l'asile dans l'UE. Les États membres n'ont cependant pas réussi à s'entendre sur un point-clé: la répartition des réfugiés.

Au printemps, la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen entend donc présenter un nouveau plan de réforme. Un développement important pour la Suisse aussi, car elle participe à la politique d'asile européenne à travers les accords de Dublin. (ats/nxp)