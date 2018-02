Berne ne veut pas que le sexe du bébé mène à l’avortement

Plusieurs questions épineuses

Le Conseil national débat ce lundi d’une révision de la loi sur les analyses génétiques humaines (LAGH). Celle-ci traite des tests en général, et pas uniquement de ceux concernant les futurs bébés. Les changements proposés visent à s’adapter aux développements techniques et à l’apparition de nouvelles offres. Il y est aussi question des règles à appliquer en cas de tests qui ne relèvent pas du domaine médical (par exemple pour définir des prédispositions sportives). Parmi les nombreuses questions posées, on peut citer les suivantes:







Bébés sauveurs





Assurances



Dans le cadre des analyses prénatales, il est possible de dire si le sang du cordon ombilical de l’embryon ou du fœtus pourra être utilisé pour soigner un parent. Pour éviter une interruption volontaire de grossesse si le futur bébé ne peut pas sauver un frère ou une sœur, le Conseil fédéral propose que de tels résultats ne soient pas communiqués avant la 12e semaine ou par la suite s’il y a un risque d’IVG. Une minorité de la commission veut carrément interdire ces analyses jusqu’à la 12e semaine. «Nous voulons apporter une sécurité supplémentaire, explique Mathias Reynard (PS/VS). Il y a aujourd’hui une tendance à laisser aux parents le droit d’avoir l’enfant qu’ils souhaitent et cela me dérange.»La question est de savoir si une institution peut avoir accès aux résultats de tests que vous avez déjà effectués au moment où vous voulez contracter une assurance. Le Conseil fédéral veut l’interdire pour les assurances vie portant sur une somme de 400'000 francs ou moins, ou les assurances invalidité facultatives avec une rente annuelle jusqu’à 40'000 francs. Une minorité de la commission est du même avis. C’est le cas de Matthias Aebischer (PS/BE): «On peut prendre le cas d’une femme ayant une particularité génétique qui augmente le risque de cancer du sein ou de l’ovaire, comme Angelina Jolie. Si cette femme sait que par la suite, elle risque de ne pas pouvoir contracter une assurance, elle ne fera pas ce test.» La majorité de la commission, elle, ne veut pas limiter ces assureurs.