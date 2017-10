Berne ne mettra pas plus d'argent pour Sion 2026

Le comité de candidature de Sion 2026 ne verra pas plus d'argent de la part du Conseil fédéral. Et le montant promis de 995 millions de francs, défini comme une garantie de déficit, n'a pas encore été versé, a déclaré Guy Parmelin au Tages-Anzeiger.

«Nous soutenons la mise en œuvre des Jeux Olympiques avec une garantie maximale limitée. Telle est l'offre de la Suisse au Comité international olympique (CIO), qui peut l'accepter ou non. C'est à prendre ou à laisser, comme on dit en français», a souligné le patron du DDPS qui a assuré que le gouvernement «ne mettra pas plus d'argent à disposition».

Pas convaincu

Le conseiller fédéral vaudois a reconnu qu'il n'a pas toujours été convaincu par le projet. «En avril, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Il y avait trop d'incertitudes et j'ai affirmé aux responsables du projet que je ne pouvais pas le présenter en l'état au Conseil fédéral.»

Il salue le travail effectué depuis cette date. «Maintenant, près de neuf ans avant le début des Jeux, nous connaissons quasiment le prix d'une place assise pour une course de ski. Je ne connais aucune candidature qui soit aussi bien préparée.»

Le dernier mot aux cantons?

Guy Parmelin a estimé que les Jeux Olympiques sont un projet qui peut donner à la Suisse des impulsions importantes. «Rien que le canton de Vaud recense déjà des milliers de place de travail dans le sport. Une Olympiade, ce n'est pas que remplir des hôtels pendant deux semaines.»

Interrogé sur la possibilité d'une votation nationale sur ce sujet, le conseiller fédéral a rappelé que la Constitution suisse ne permet pas de référendum financier. «Le gouvernement doit adhérer à cette règle de base, comme il l'a fait l'année précédente dans le projet de candidature du canton des Grisons. Mais s'il doit y avoir un vote populaire pour les Jeux d'hiver dans les cantons concernés, il aura lieu.»

Vote populaire dans la balance

Les Valaisans se prononceront le 10 juin 2018 sur les Jeux Olympiques Sion 2026. Mais d'autres, comme le vice-président du Parti Socialiste Suisse, Beat Jans, demandent un vote à l'échelle nationale. Quant au président de l'UDC, Albert Rösti, il affirme que son parti soutiendra Sion 2026, uniquement si les finances pour les nouveaux avions de combat et le futur système de défense sol-air (BODLUV) sont assurées.

Mais tous reconnaissent qu'il faudra attendre la réponse et les conditions du Comité international olympique. Sinon le dossier n'aura aucune chance devant le peuple. Comme l'a rappelé la SonntagsZeitung dans son édition du 22 octobre, une majorité de parlementaires à Berne doutent de la faisabilité financière du dossier de candidature de Sion 2026. (nxp)