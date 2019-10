Bataille féroce pour le Conseil des Etats à Berne

Le second tour de l'élection au Conseil des Etats dans le canton de Berne verra s'opposer quatre candidats de deux blocs. Le camp rose-vert avec Hans Stöckli (PS) et Regula Rytz (Verte) et le ticket bourgeois avec Werner Salzmann (UDC) et Christa Markwalder.

Ce second tour de l'élection au Conseil des Etats le 17 novembre s'annonce très indécis. L'UDC, le PLR, le PBD et l'UDF ont annoncé mardi qu'ils soutenaient le ticket formé de Werner Salzmann (UDC) et de Christa Markwalder (PLR). Depuis des années, l'UDC tente de reconquérir son siège aux Etats perdu au profit du PBD.

La PLR Christa Markwalder avait terminé au 5e rang dimanche avec 61'904 suffrages, loin derrière le premier, le socialiste Hans Stöckli avec 122'263 suffrages. Avec cette stratégie, la droite entend offrir un choix à l'électeur. Arrivée en 4e position, la candidate du PBD Beatrice Simon renonce à se présenter.

Dans le camp rose-vert, le PS et les Verts ont décidé de maintenir leur ticket commun. Ils avaient convenu avant les élections qu'ils s'entendraient sur une candidature commune au deuxième tour. Seul le candidat disposant du maximum de chances devait se lancer dans la bataille. Le score de la présidente des Verts suisses lors du premier tour a changé la donne. (ats/nxp)