Bande de cambrioleurs arrêtée au Tessin

Trois hommes ont été arrêtés au Tessin en lien avec une série de vols avec ou sans effraction dans des fermes, magasins et dépôts communaux, a indiqué vendredi la police cantonale. Il s'agit de deux Suisses de 21 et 25 ans et d'un Bosnien de 24 ans.

Les vols ont été commis entre février et novembre 2019, surtout dans les vallées du Sopraceneri, précise la police dans un communiqué. Le trio a dérobé du matériel de jardinage pour une valeur de plus de 200'000 francs. Ce butin était ensuite transporté en Italie pour y être vendu à un receleur. Identifié, ce dernier a été interrogé.

Une partie du butin a pu être récupérée. Les dégâts commis se montent eux à quelque 30'000 francs. (ats/nxp)