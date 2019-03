Baisse des vols et hausse des escroqueries

Justice L’Office fédéral de la statistique a publié les chiffres des infractions au Code pénal pour 2018. Avec 432'754 actes, la Suisse voit la criminalité reculer de 1,4% par rapport à 2017. Plus...

Sécurité La cybercriminalité a augmenté dans toute la Suisse. Un indicateur précis doit encore voir le jour. Plus...

Bilan 2018 Si la criminalité est en recul depuis 2011, avec une baisse des infractions au Code pénal de 32%, les atteintes à l'intégrité corporelle progressent par rapport à 2017. Ainsi que les violences domestiques, plus souvent dénoncées, et les délits sexuels. Plus...