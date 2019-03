Avez-vous vu cet homme ?

Un avis de disparition a été lancé par la police cantonale fribourgeoise afin de retrouver M. Driton N. qui a disparu le 16 ou 17 mars à Sorens, dans le canton de Fribourg.

L’intéressé n’a plus donné de nouvelle et ne s’est pas présenté à son travail depuis. Au bénéfice d’un traitement médical, il n’a pas retiré ses médicaments à la pharmacie, ce qui pourrait lui causer des problèmes de santé.

Son signalement est le suivant : Driton N. mesure 165 cm, est de corpulence moyenne et est âgé de 40 ans. Il a les cheveux courts noirs et les yeux bruns. Il s’exprime en français et en albanais.

Appel à témoins: tout renseignement concernant la personne disparue est à communiquer à la Police cantonale Fribourg au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.