Avec Swiss et Edelweiss, le check-in à domicile

Dans un premier temps, ce service n'est disponible qu'avec les compagnies Swiss et Edelweiss, ont annoncé lundi les CFF et l'association des transports publics ch-direct. Il en coûtera un forfait de 40 francs et 22 francs par bagage. La prise en charge se fait partout en Suisse, sauf 14 localités sans voiture comme Zermatt (VS), Saas-Fee ou Wengen (BE).

Il est également possible de faire transporter ses bagages à l'aéroport de Genève-Cointrin depuis une vingtaine de gares de Suisse. Pour celui de Zurich-Kloten, le transport est même possible depuis 160 gares. Ce service coûte 22 francs par bagage.

Il faudra cependant toujours faire la file au guichet des aéroports pour enregistrer ses bagages: le check-in ne pourra plus se faire directement dans les gares. Cette restriction s'explique par les dispositions de sécurité des autorités d'aviation et des aéroports. (ats/nxp)