Automobiliste héliporté à l'hôpital après un accident

Schwyz L'accident s'est produit dimanche, en fin de matinée, en dessous du Rigi Kulm dans le canton de Schwyz. Plus...

Thurgovie Un jeune automobiliste a dévié sa voiture sur la voie opposée et a percuté un mur à Pfyn (TG). Il roulait sans permis et était inapte à la conduite. Plus...