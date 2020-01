Aucun cas de coronavirus détecté en Suisse

Le canton de Genève et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont tenu ce jeudi à faire un point de situation sur l'évolution de la pandémie liée au coronavirus. «A ce jour, aucun cas n'a été détecté en Suisse», peut-on lire dans leur communiqué. Le risque pour la population générale qui n'a pas voyagé en Chine est qualifié de «très faible».

La majorité des cas se trouve en Chine

«Au total, 6065 cas ont été confirmés, dont 5597 en Chine. Parmi eux, 132 décès sont survenus». Hors de la Chine, 68 cas seulement ont été diagnostiqués, dans quinze pays. En Europe, huit cas ont été rapportés en France et en Allemagne.

Comment s'informer?

Plusieurs sources sont disponibles, comme le site de l'État de Genève ou encore celui de l'OFSP. Par ailleurs, une ligne téléphonique a été activée que vous pouvez joindre au numéro suivant: 058 463 00 00.

Comment ne pas être désinformé?

Dans ce même communiqué, le médecin cantonal genevois tient à mettre en garde la population «contre la diffusion de rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux et sur internet», en l'encourageant à s'informer auprès d'organisations officielles. Il encourage dans la foulée ceux et celles qui s'inquiètent à ne pas téléphoner directement aux centrales d'urgence des hôpitaux et de la direction générale de la santé. Et ce, pour éviter toute surcharge.

Enfin, dernier rappel: les mesures de prévention contre la grippe saisonnière sont également efficaces pour se protéger contre le coronavirus. Elles consistent à se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique, de tousser et éternuer dans un mouchoir ou le pli du coude et, en cas de symptômes grippaux, de maintenir une distance supérieure à un mètre avec l'entourage.

À noter encore qu'il est possible de suivre l'évolution de la pandémie sur le site du CSSE (The Center for Systems Science and Engineering) de l'université américaine Johns Hopkins.

Les données sont issues des sources suivantes: WHO (OMS), CDC, NHC and Dingxiangyuan.