Au Tessin, «la situation est dramatique»

L'épidémie de coronavirus ne fléchit pas encore en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé jeudi un total de 3888 cas positifs. La situation est particulièrement difficile au Tessin.

Quelque 3438 cas ont été confirmés et 450 cas sont encore en cours d?analyse après un premier résultat positif. Mercredi, l'OFSP avait fait état de 3028 cas positifs, dont 2772 confirmés. A l'heure actuelle, 33 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie, selon les chiffres de l'OFSP.

D'après un décompte établi par l'agence Keystone-ATS, le coronavirus a fait au moins 39 victimes en Suisse depuis le 5 mars. Il s'agit principalement de personnes âgées ou souffrant déjà d'autres maladies.

Situation «dramatique»

Tous les cantons suisses et le Liechtenstein sont désormais concernés. Mais le Tessin est le plus touché avec 178,6 cas pour 100'000 habitants. «La situation y est dramatique», a confirmé Daniel Koch, responsable de la division des maladies transmissibles de l'OFSP lors d'un point presse à Berne.

«Le Tessin va rapidement manquer de lits en soins intensifs», a-t-il poursuivi. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour éviter une telle situation, les opérations lourdes planifiables sont reportées le plus possible vers les autres cantons, notamment Zurich.

De plus, des places supplémentaires en soins intensifs vont être créées, a ajouté Daniel Koch. Du matériel, dont des respirateurs artificiels, sont en train d'être livrés. «Le Tessin n'est pas livré à lui-même.»

Risque élevé de mourir

Interrogé sur la possibilité de transférer des patients d'un canton à l'autre selon les places en soins intensifs disponibles, le responsable de l'OFSP a expliqué que c'était délicat. Il n'existe pas de système national de transfert de patients. Daniel Koch n'avait lui-même pas le nombre exact de lits disponibles dans les cantons. Sur les 800 places en soins intensifs, 160 seraient encore libres, selon ses estimations.

Les personnes qui ont besoin d'un respirateur artificiel sont par ailleurs les plus fragiles et les plus difficiles à transporter, a-t-il encore précisé. Et le risque de mourir est très élevé.

Le conseiller fédéral Alain Berset a rencontré jeudi à Bellinzone le Conseil d'Etat tessinois in corpore. Il l'a assuré de son soutien dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus et a loué son rôle de pionnier.

Le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a annoncé d'emblée que la Confédération assurera une aide financière substantielle et «sans bureaucratie» à l'économie tessinoise fortement touchée par la diffusion du Covid-19 dès fin février.

«Je ne peux pas encore avancer de chiffres précis», a-t-il dit, renvoyant à une communication du Conseil fédéral qui devrait tomber vendredi. «Mais au niveau national, nous envisageons de débloquer dix milliards de francs, (une somme) que nous considérons comme un plancher et non un plafond.»

«La pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale»

Alain Berset a loué le rôle de pionnier du Tessin dans la lutte contre la pandémie, tant au niveau des mesures de contraintes adoptées que sanitaires. Il a souligné la gravité de la situation sur le plan économique et de la santé publique et a lancé un appel à toute la population à suivre les directives pour éviter la propagation du virus.

«Cette crise sanitaire est extrêmement difficile à évaluer et la vague épidémique dépendra des mesures qui auront été adoptées», a-t-il dit. Selon lui, les conséquences économiques «nous feront sombrer dans la pire récession vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale!» (ats/nxp)