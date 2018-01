Après Eleanor, la Suisse fait ses comptes

La Suisse s'est réveillée jeudi matin avec la gueule de bois, après le passage de la tempête Eleanor/Burglind. Après le déraillement d'un de ses wagons mercredi à La Lenk (BE), la compagnie du Montreux-Oberland bernois (MOB) ferme jeudi un tronçon jusqu'à mardi au moins. La voie entre Château-d'Oex (VD) et Zweisimmen (BE) est condamnée à cause de glissements de terrain.

Des bus de remplacement circulent, mais ne pourront pas combler d'importants retards, précise à l'ats Gabriel Rosetti, responsable du trafic passagers du MOB. Le plus impressionnant glissement de terrain, entre Château-d'Oex et Rougemont, est dû aux fortes pluies et chutes de neige. D'autres coulées ont suivi dans l'Oberland bernois. Personne n'a été blessé.

En revanche, huit personnes ont été blessées mercredi dans le déraillement du train Montreux-Oberland à La Lenk à cause du vent, dont sept légèrement. Parmi elles, quatre enfants.

Perturbations en altitude

En altitude, le trafic ferroviaire a pu être rétabli par endroits. Les personnes désirant rejoindre la station de Zermatt depuis Täsch (VS) peuvent à nouveau emprunter le train-navette, en s'attendant toutefois à des retards. D'autres lignes demeuraient coupées par des glissements de terrain, comme entre Martigny et Vallorcine (F), près de Finhaut (VS), ou entre Bellegarde (F) et Genève.

Dans les Grisons, les Chemins de fer rhétiques ont interrompu le trafic passant par le col de la Bernina à cause des risques d'avalanche. Celui-ci ne devrait reprendre que vendredi après-midi. Des bus de remplacement circulent pour l'heure entre Pontresina et Poschiavo, mais le temps de trajet est plus long.

Un danger d'inondation

Les automobilistes qui souhaitent se rendre de Brunnen (SZ) à Flüelen (UR) doivent eux soit patienter jusqu'à dimanche soir, soit délaisser la route normale à cause de la chute de rochers et d'arbres sur la galerie et emprunter une voie d'accès plus longue.

Dans le Jura, sur lequel des pluies diluviennes s'abattent, le Doubs et la Sorne menacent de déborder. La fonte de la neige devrait aggraver la situation dans les prochaines heures, selon un communiqué du canton. Et de préciser que les débits du Doubs sont estimés à plus de 300 m3/seconde entre minuit et 06h00 vendredi. Les autorités prient la population de rester prudente au bord de l'eau.

Des dizaines de millions

Dans le seul canton de Berne, sans doute le plus frappé par la tempête Burglind - ou Eleanor, les vents ont occasionné des dégâts estimés entre 6 et 10 millions de francs par l'Assurance immobilière Berne (AIB). Celle-ci dénombre jusqu'à 5000 cas, a-t-elle indiqué à la radio alémanique SRF. Son homologue zurichoise a, elle, reçu environ 800 annonces et estime les dommages à plus de deux millions.

Massive Schäden im Kanton Bern wegen Burglind https://t.co/ArAIO433Cw — Rolf Waeber (@rowaeber) 4 janvier 2018

Dans les cantons de Lucerne, Zoug et Nidwald, les assurances chiffrent les dégâts à plus de 9 millions de francs. A eux trois, ils ont reçu plus de 500 déclarations de sinistres. Les trois autres cantons de Suisse centrale, Uri, Schwyz et Obwald, n'ont eux pas d'assurance immobilière.

A Neuchâtel, l'assurance cantonale, qui a reçu quelque 200 annonces, estime les dommages provisoirement à un million. A Schaffhouse, les dégâts se situent entre un et deux million de francs, et jusqu'à deux millions pour 400 annonces dans le canton de Bâle-Ville. En Argovie, pour plus de 1500 annonces, les dommages se montent entre 4 et 5 millions, selon l'assurance cantonale.

L'assureur français Axa juge que pour elle les dégâts occasionnés en Suisse par la tempête Burglind se montent à plus de deux millions de francs. Un chiffre qui pourrait continuer à croître, sans égaler toutefois le niveau de celui de 1999, après le passage de la tempête Lothar.

Dans un communiqué jeudi, la filiale helvétique dit s'attendre à 600 déclarations de sinistres. Elle en a déjà reçu 120. De son côté, La Mobilière avance le même montant, environ deux millions de francs. Jusqu'ici, 800 cas ont été signalés. Les chiffres devraient continuer de grimper.

Wintersturm «Burglind»: #AXA rechnet mit Schäden in Millionenhöhe https://t.co/AxlUbpUppq — Moneycab (@Moneycab) 4 janvier 2018

(ats/nxp)