Appel commun à un gel des négociations avec l'UE

Le refus des syndicats de discuter d’un assouplissement des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes continue à bousculer la rentrée politique. Les dirigeants du PS, du PLR et du PDC exigent une suspension des négociations avec l’Union européenne (UE), affirme la «SonntagsZeitung». Le président du PS, Christian Levrat, a déclaré au journal dominical que le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, doit encore faire une dernière tentative pour trouver un accord avec Bruxelles sans toucher aux mesures d’accompagnement. Faute de quoi, le Conseil fédéral devra suspendre les négociations, assène le Fribourgeois.

Un avis partagé par son homologue libérale-radicale, Petra Gössi, dont le parti avait accepté en juin une stratégie visant à aller de l’avant dans le dossier européen. «Si le Conseil fédéral ne trouve aucun accord sur le fond avec l’UE, les négociations devront être suspendues», dit-elle. Pour la conseillère nationale schwytzoise, il n’y a aucune chance de trouver une majorité à l’interne sans les syndicats.

L'UDC jubile

Quant au patron du PDC, Gerhard Pfister, il juge un gel des négociations inévitable. Il demande à Ignazio Cassis de discuter avec Bruxelles pour que les deux parties renoncent à des sanctions et des mesures de rétorsion jusqu’à la reprise des négociations.

Sans surprise, l’UDC se dit «heureuse de recevoir du soutien dans sa lutte contre l’accord-cadre», qu’elle qualifie de «traité d’asservissement de la Suisse à l’UE». Pour la direction du premier parti de Suisse, «il s’agit de passer aux actes et d’inviter le Conseil fédéral à annoncer à Bruxelles la rupture des négociations».

De son côté, le président d’EconomieSuisse, Heinz Karrer, défend dans le «SonntagsBlick» l’importance d’un accord-cadre avec l’UE. Sans un tel accord, l’accès au marché européen serait en danger, affirme-t-il. Or l’accès à ce marché est extrêmement important pour de nombreuses branches en Suisse, car environ 50% des exportations suisses partent vers les pays de l’UE.

Proposition de médiation

Ces craintes trouvent un écho au sein des organisations de travailleurs. Ainsi, la plateforme réunissant Employés Suisse, la Société des employés de commerce, l’Association suisse des cadres et veb.ch (l’organisation suisse des experts en finance, controlling et comptabilité) fait part de sa déception après la rupture du dialogue survenue mercredi dernier.

Cette structure, qui défend les intérêts de 88 000 membres, juge «imprudent» de mettre en jeu les négociations avec Bruxelles. «Pour une partie importante de l’économie, l’accord-cadre et l’accès réglementé au marché de l’UE sont plus importants que les mesures d’accompagnement», explique Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse, au «Tages-Anzeiger». Il redoute une grave crise avec l’UE. Par conséquent, les acteurs de cette plateforme proposent de jouer les médiateurs entre le Conseil fédéral et l’Union syndicale suisse (USS), «afin de garantir une représentation des employés dans les discussions».

«Politique de blocage»

Fait piquant: leur communiqué est signé du socialiste Daniel Jositsch, conseiller aux États et président de la Société suisse des employés de commerce. Comme d’autres élus de gauche, le Zurichois est en porte-à-faux avec son parti, puisque la direction du PS soutient sans réserve la position de l’USS dans cette affaire. Daniel Jositsch et ses partenaires fustigent «la politique de blocage qui semble être symptomatique de la relation des partenaires sociaux dans leur composition actuelle». (TDG)