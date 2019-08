Animations gratuites pour la nuit des chauves-souris

La nuit des chauves-souris soufflera ses 23 bougies le dernier week-end du mois d'août dans toute la Suisse. Les 23, 24 ou 25 août selon les endroits, le public sera invité à observer de nuit ces curieux mammifères, dont 30 espèces sont dénombrées en Suisse.

Quelque 30 animations gratuites sont proposées cette année, a annoncé lundi le Centre de coordination suisse pour l'étude et la protection des chauves-souris.

Ces animations se dérouleront dans des lieux aussi divers que le lac des Joncs aux Paccots (FR), les mines d'asphalte de la Presta dans le Val-de-Travers (NE), le Jardin botanique au coeur de la ville de Berne, l'église de Fully (VS) ou le Muséum de Genève, où le concept de Nuit des chauves-souris est né il et continue d'attirer chaque année plus de 1000 personnes.

Donneuses d'alerte

Les chauves-souris d'Europe, dont le régime alimentaire est exclusivement insectivore, sont en train de devenir des donneuses d'alerte et de puissantes porte-parole de la dramatique disparition généralisé des insectes, relève le communiqué.

La Nuit des chauves-souris est une magnifique occasion de rappeler que la Suisse nocturne est d'une richesse à la fois insoupçonnée et particulièrement fragile, rappelle le centre de coordination.

Avec plus de 30 animations dans tout le pays, la Nuit des chauves-souris invite à une rencontre avec ces mammifères nocturnes, mais aussi avec les spécialistes et naturalistes qui les étudient et les protègent tout au long de l'année.

Pour participer aux animations, il suffit soit de prendre contact avec l'expert chauves-souris de la région choisie, ou de se rendre directement au lieu de rendez-vous indiqué si l'inscription n'est pas nécessaire. La Nuit des chauves-souris s'adresse à tous et toutes, notamment aux enfants accompagnés dès l'âge de 8 ans (à Genève et Lausanne dès 6 ans). (ats/nxp)