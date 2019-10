Amherd à Paris pour parler des femmes dans l'armée

Service militaire Les recrues qui effectuent leur service militaire d'une traite n'auront plus à compenser les jours manqués en cas d'absences justifiées. Plus...

Fête nationale Dans son premier discours du 1er Août, la conseillère fédérale a rappelé l'importance de la défense aérienne pour la Suisse.

Berne La ministre de la Défense Viola Amherd entend diminuer les émissions de CO2 de son département de 30% d'ici 2025 et couvrir casernes et autres bâtiments de panneaux solaires.