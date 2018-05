Allégé, «SolarStratos» peut rêver du record d’altitude

Aller toucher les étoiles aux commandes d’un avion solaire à l’horizon 2019. Le rêve un peu fou de Raphaël Domjan, éco-explorateur à la base du premier tour du monde marin à l’énergie solaire et moteur du projet «SolarStratos», a pris un peu de retard sur son calendrier. Mais, dès cette semaine, les vols d’essai de l’avion stratosphérique vont reprendre sur le tarmac de Payerne. Vendredi, quelques heures avant un passage de l’astronaute français Thomas Pesquet dans le hangar payernois, nous avons rencontré l’ambulancier de formation sur une aile de Falcon 10 faisant désormais office de table de briefing. «Cette table est trois fois plus lourde que l’avion», glisse l’aventurier neuchâtelois pour rappeler que le poids est un souci constant du projet.

– Raphaël Domjan, «SolarStratos» est de retour dans son hangar payernois après un séjour en Allemagne pour diverses adaptations. Lesquelles?

– Sur l’arrière de l’avion, au lieu d’un empennage de profondeur monobloc, nous avons privilégié un empennage classique, car le tout était trop sensible aux commandes. Les ailerons de gauchissement ont aussi été modifiés pour gagner en efficacité. Et, comme l’hélice sera plus grande, nous avons encore modifié le train d’atterrissage pour éviter qu’elle ne touche la terre suivant l’inclinaison de l’avion. Le tout nous a permis d’économiser une vingtaine de kilos.

– Il est donc toujours possible de gagner du poids?

– Oui, d’autant plus que, pour cette phase de tests, il n’est pas possible d’être à la limite partout, car l’idée est justement d’essayer les contraintes. Le travail est de savoir où il sera possible d’optimiser par la suite. Par exemple, on a retiré les panneaux solaires à l’arrière de l’avion, car ils ne sont pas nécessaires à basse altitude. En les ajoutant par la suite, on sait qu’on pourra gagner un peu d’énergie quand on ira plus haut.

– Depuis le premier vol de mai dernier (Ndlr: voir la vidéo ci-dessous), l’avion a-t-il redécollé?

– Son dernier vol s’est déroulé en juillet 2017 au retour de notre périple à Montréal, où nous étions l’invité d’honneur du Festival solaire nordique du Québec. Dès cette semaine, nous allons terminer les essais en solo, puis entreprendre les vols biplaces en juin.

– Entre-temps, l’équipe a organisé deux séjours en Russie pour tester la combinaison spatiale que vous devrez porter dans la stratosphère. Quels en sont les enseignements?

– À Moscou, dans le centre Zvezda, une entreprise qui produit des équipements et des systèmes de survie pour les cosmonautes et les pilotes de chasse, nous avons simulé deux vols bien distincts. Le premier visait déjà à tester la combinaison spatiale à environ 12'000 mètres d’altitude et s’est bien déroulé. Lors du second, l’idée était d’atteindre les 25'000 mètres, l’altitude visée par «SolarStratos». Mais, à environ 17'000 mètres et à une température de l’ordre de – 55 degrés, j’ai déconnecté mon stick de chauffage du pied droit en bougeant pour tenter de prendre une photo. Pour éviter tout risque de gelure, l’essai a donc été stoppé. Mais cela nous a quand même appris qu’il s’agira encore de renforcer cette combinaison spatiale. Car les astronautes qui la portent dans le vaisseau Soyouz sont immobiles alors que, dans l’avion, il faudra piloter et donc pouvoir bouger.

– Le vol record de 9420 mètres atteint par Bertrand Piccard et «Solar Impulse» tient toujours alors que le but était de battre cette marque l’an dernier. L’objectif est-il encore dans le viseur pour 2018?

– Ce vol record, pour lequel il est prévu que je pilote aux côtés de Bertrand Piccard, est imaginé entre août et septembre. Tout d’abord, il s’agira de tester la résistance de l’avion à deux passagers. Cela devrait durer jusqu’en juin. Puis en juillet la piste de Payerne sera fermée. Mais l’objectif de l’année 2018 est clairement que «SolarStratos» devienne l’avion solaire le plus haut de l’histoire.

– Et la suite? La stratosphère est prévue pour quand?

– Toujours pour 2019 si tout se déroule comme on le souhaite. Avant le vol record ultime à 25'000 mètres, un premier palier à atteindre sera justement la stratosphère entre 16'000 et 17'000. Mais, pour cela, nous avons encore plein de défis à relever, notamment au niveau des batteries et du gain de poids encore et toujours. Heureusement, le temps qui passe joue aussi avec nous, car les produits s’améliorent sans cesse.

– Reste la question du budget. A-t-il évolué et sera-t-il couvert?

– On travaille toujours sur un projet de l’ordre de 10 millions de francs pour arriver au vol record (Ndlr: le tour du monde de «Solar Impulse» avait coûté 170 millions). Pour l’instant, on a réuni un peu plus des deux tiers de cette somme, donc nous recherchons encore des partenaires. (TDG)