Alain Berset met le turbo sur la rente-pont pour les chômeurs âgés

Le Conseil fédéral avance au pas de charge avec son projet de rente-pont pour les chômeurs de plus de 60 ans qui arrivent en fin de droit. Le chef du Département de l’intérieur, Alain Berset, a annoncé ce mercredi que le projet était désormais dans les mains du parlement. Il pourrait déjà l’empoigner durant la session d’hiver.

La volonté politique du gouvernement d’aller vite sur ce sujet est manifeste. Et pour cause: l’idée de mettre en place une passerelle sociale entre le chômage et la retraite ne tombe pas du ciel. «Les personnes concernées par ces mesures subissent de plein fouet la concurrence sur le marché du travail. Le Conseil fédéral veut y apporter des réponses très concrètes», indique Alain Berset. Avec sa collègue PLR Karin Keller-Sutter, le socialiste a présenté au printemps un paquet de sept mesures pour aider les travailleurs indigènes, dont la rente-pont. Ce bouquet doit encourager les Suisses à rejeter l’initiative populaire de «limitation» de l’UDC. Ce texte qui veut résilier l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne fait peur à Berne. Le vote pourrait avoir lieu en mai prochain. D’où le train express emprunté par la rente-pont. «Le nouveau parlement en décidera, mais on pourrait être au clair au début de l’an prochain», confirme Alain Berset.

Des conditions strictes

Pour le Fribourgeois, il s’agit de combler une lacune: «Nous savons que les personnes qui perdent leur emploi juste avant ou après 60 ans peuvent vivre des situations difficiles. Ils courent le risque de tomber à l’aide sociale. Cela concerne un nombre limité de travailleurs, mais cela peut être dramatique.» Après avoir épuisé leur droit à des indemnités chômage, ces personnes, dont le nombre est estimé à 4400 par année, pourraient ainsi avoir droit à une nouvelle prestation qui couvrirait leurs besoins vitaux jusqu’à l’âge de la retraite, sans qu’elles doivent grignoter leur 2e ou 3e pilier ou passer par l’aide sociale.

La rente-pont est plafonnée à 58'350 francs par an pour une personne seule, ou 87'525 francs pour un couple. Le coût, assumé par la Confédération, devrait se monter à 30 millions de francs pour l’année de lancement, à environ 230 millions en 2030.

Les critiques lémaniques

Les conditions pour obtenir cette prestation seront strictes, a rappelé Alain Berset hier. Il faudra avoir plus de 60 ans, avoir épuisé ses indemnités chômage, être domicilié en Suisse, au bénéfice d’une fortune inférieure à 100'000 francs, 200'000 francs par couple (le fait d’avoir une maison ou un appartement ne compte pas), avoir cotisé durant vingt ans à l’AVS et avoir gagné une certaine somme plancher pendant les quinze dernières années de travail.

En réponse à la consultation, les Verts, le Parti socialiste, le PDC et le PLR ont soutenu le projet, ce qui laisse penser que la loi trouvera une majorité au parlement. Parmi les avis des Cantons, Vaud rappelle qu’il a été précurseur en introduisant en 2011 une rente-pont pour les chômeurs âgés en fin de droit. Le Canton de Genève s’interroge: ne faudrait-il pas favoriser la prolongation de la vie active des plus de 60 ans plutôt qu’adopter des mesures facilitant la sortie de la vie active? Le Centre Patronal est parmi les plus critiques. Il craint que cette nouvelle prestation encourage les employeurs à se séparer plus facilement de travailleurs âgés lors de difficultés. «C’est vraiment le type de régime social qui selon moi a des effets pervers indéniables», affirme Alain Maillard, responsable en matière de politique sociale du Centre Patronal.

Pour contrer ces critiques, Alain Berset a sorti mercredi de son chapeau une nouvelle étude qui parvient à la conclusion inverse. «L’objectif prioritaire du Conseil fédéral reste la réinsertion professionnelle de ces personnes. Mais on ne peut pas occulter le fait que le retour sur le marché du travail peut être très difficile. Il faut trouver des solutions», répète le socialiste.

Alain Maillard cite, lui, l’exemple de l’Allemagne qui a fait machine arrière après avoir introduit un système analogue dans les années 80. Il met ainsi en garde les élus qui penseraient avoir trouvé avec la rente-pont un moyen facile de couler l’initiative de l’UDC: «Je me refuse pour ma part à faire un lien et je ne suis pas sûr que le citoyen y soit vraiment sensible. Il faut aller au-delà de ça.»