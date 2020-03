Alain Berset: «C'est une situation inédite»

Coronavirus Retrouvez toutes les informations sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Plus...

Coronavirus L'épidémie de coronavirus touche désormais 12 cantons dans le pays. Parallèlement, les premières guérisons ont été rapportées mardi. Plus...

Suisse Un soldat a été testé positif au coronavirus à la place d'armes de Wangen an der Aare (BE). Il a indiqué qu'il s'était rendu il y a peu à Milan. Plus...