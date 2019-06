Affluence stable pour Art Basel avec 93'000 visiteurs

La 50e édition d'Art Basel a fermé ses portes dimanche. La manifestation a attiré 93'000 personnes en six jours, une affluence pratiquement comparable à celle de l'an dernier - 95'000 -, selon les organisateurs.

La plus importante foire d'art au monde a accueilli cette année 290 galeries de 34 pays. On pouvait y voir et acheter peintures, dessins, sculptures, installations, photographies et vidéos de 2000 artistes. La cuvée 2019 s'est déroulée dans un contexte d'un marché de l'art consolidé, dont profitent avant tout les grands commerçants.

A Art Basel, le mardi et le mercredi précédant l'ouverture sont les «Private Days» réservés à un public choisi. La manifestation est ouverte à tout un chacun ensuite de jeudi à dimanche.

La manifestation est organisée par MCH Group, également à la tête de Baselworld dont l'édition 2019 n'a pas été rentable. Si elle ne semble pas souffrir de désaffection des acteurs du secteur, Art Basel a toutefois communiqué sur une nouvelle politique de tarifs en baisse. (ats/nxp)