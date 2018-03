Affluence lors de la 16e nuit des musées à Berne

Canton de Vaud Objet commun à l'histoire aussi riche que variée, le clou est au centre de la nouvelle exposition du musée archéologique lausannois. Plus...

Exposition Le Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) expose 320 clichés poignants de l’agence Magnum Photos, que les visiteurs sont priés de regarder de près et invités à manipuler. Plus...