Accident sur le Rhin: la faute aux commandes

Les commandes du porte-conteneurs «Camaro VI» ne fonctionnaient plus lorsqu'il a heurté deux ponts sur le Rhin jeudi soir à Bâle. Les moteurs étaient en revanche en état de marche.

En raison du problème avec les commandes, il n'était plus possible de diriger le bateau, a indiqué vendredi un porte-parole du département de justice et police du canton de Bâle-Ville. Jeudi soir, on pensait que les moteurs du porte-conteneurs «Camaro VI» étaient tombés en panne.

Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi les commandes du porte-conteneurs immatriculé aux Pays-Bas n'ont plus fonctionné. On ne connaît toujours pas les dommages causés par le bateau, qui mesure 110 m de long et 11,5 m de large, aux deux ponts qu'il a touchés (Mittlerebrücke et Johanniterbrücke).

Nombreux nageurs dans le fleuve

Le «Camaro VI» s'est trouvé en difficulté jeudi vers 18h30, peu après avoir quitté le port de Birsfelden (BL). De nombreux nageurs se trouvaient dans le fleuve à ce moment-là. Il n'y a pas eu de blessé.

A bord du bateau se trouvaient le commandant, un membre d'équipage et le pilote. Les trois alcootests se sont révélés négatifs, a encore indiqué le département de justice et police. Au moment de l'accident, le pilote était aux commandes. Grâce à lui, le bateau ne s'est jamais approché trop près de la rive du Petit-Bâle où se trouvaient de nombreuses personnes.

L'accident a provoqué une importante mobilisation des services de secours en aval de Bâle à Weil am Rhein (D) et à Huningue (F). Ils n'ont pas dû entrer en action. (ats/nxp)