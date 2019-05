A gauche, un recours en cas de «oui» à la RFFA

Votations fédérales du 19 mai Les cantons sont prêts à mettre en oeuvre la réforme fiscale votée par le peuple en mai. Plusieurs cantons ont élaboré une loi de mise en oeuvre. Plus...

Votations Travail.Suisse et la Société des employés de commerce (SEC) sont favorables à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en votations le 19 mai. Plus...