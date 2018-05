8 min de plus le soir pour Lausanne-GE, c'est non!

Mis en consultation lundi, le projet d'horaire 2019 révèle une surprise de taille sur le réseau des grandes lignes CFF, indique le canton dans son communiqué. Plusieurs liaisons sont supprimées à partir de 20 heures, obligeant les voyageurs à se rabattre sur des trains s'arrêtant plus souvent ou à multiplier les correspondances.

Entre Lausanne et Genève, les temps de parcours seront par exemple augmentés jusqu'à 8 minutes. Il ne sera plus non plus possible de se rendre sur les rives du Léman depuis Zurich sans changer de train après 18h30.

Les CFF justifient ces suppressions de trains par les nombreux chantiers prévus ces prochaines années et leur souci de limiter les retards. Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) comprend cette préoccupation à l'heure des grands projets Léman 2030. Mais il s'étonne que, d'après les documents de l'entreprise fédérale, le volume des travaux prévus sur les rails romands n'augmente pas massivement.

En outre, la majorité des chantiers prévus correspond à des mesures d'entretien ou de mises aux normes, non pas à des travaux qui vont améliorer l'offre. En l'état actuel, la nécessité de ce «Concept soirée» n'est donc pas démontrée. Aucune autre alternative n'a, par ailleurs, été présentée au canton.

Limiter à 2019

Il est également surprenant qu'un tel système soit mis en place durant toute une année, alors que le volume des travaux prévus sur les voies fluctue selon les périodes. Le DIRH a déjà demandé aux CFF de limiter un tel horaire aux seuls pics d?activités des chantiers et de garantir sa limitation à l'année 2019.

Par ailleurs, le canton déplore que les CFF affaiblissent une nouvelle fois la ligne Lausanne-Berne. La suppression en soirée du désormais unique train par heure circulant sans arrêt jusqu'à Fribourg n'est pas admissible, tout comme l?impossibilité de se rendre sur les bords du Léman depuis Zurich après 18h32 sans changer de train.

Une telle rupture aussi tôt dans la fin de journée n'est tout simplement pas compatible avec les besoins des voyageurs, en particulier des pendulaires.

Améliorations demandées

Le DIRH demande aux CFF d'améliorer leur concept soirée pour ne pas péjorer l'attractivité du rail pour les personnes se déplaçant notamment pour leurs loisirs. Les économies dues aux suppressions de trains doivent également servir à limiter au maximum les inconvénients pour les voyageurs touchés.

Le nouvel horaire peut être consulté ici. Des remarques sur ce projet peuvent être faites jusqu'au 17 juin prochain. La Direction générale de la mobilité des routes résume les principaux enjeux vaudois dans un document publié sur la page «commentaires sur les horaires» de ce site. (ats/nxp)