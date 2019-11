55% des chômeurs en fin de droits retravaillent

C'est une étude de l'Office fédéral de la statistique qui le dit: depuis cinq ans, près de 38'000 chômeurs arrivent en fin de droits chaque année en Suisse. Mais 55% d'entre eux ont pu retrouver un emploi au cours de l’année qui a suivi, souligne l'OFS dans un communiqué lundi.

Après cinq ans, 63% des personnes en fin de droits étaient actives occupées, alors que 15% étaient encore à la recherche d’un emploi et 22% avaient quitté le marché du travail, précise encore l'OFS.

Les seniors sureprésentés

Sans surprise, ce sont les 45-64 ans qui sont les plus représentés parmi les chômeurs en fin de droits. Ils sont 48%, alors qu’ils ne représentent que 42% de la population active et 41% des demandeurs d’emploi. On trouve également bien plus de chômeurs en fin de droits chez les personnes sans formation professionnelle et les étrangers.

Ceux qui parviennent à revenir sur le marché du travail sont plus souvent actifs dans des formes de travail atypiques que les autres salariés, souligne en outre l'OFS. Quelque 9% d’entre eux travaillent sur appel (contre 5% pour l’ensemble des salariés) et 4% sont placés et payés par une agence de travail temporaire (1% de l’ensemble des salariés). Les personnes en fin de droit sont aussi moins nombreuses à bénéficier d'un contrat de travail de durée indéterminée. (86% contre 91% pour l'ensemble des salariés).

Salaire nettement plus bas

Les chômeurs en fin de droits qui retrouvent du travail sont par ailleurs moins payés. Si le salaire horaire médian (brut) est de 36,10 francs pour l’ensemble des salariés, il est de 28 francs chez les personnes qui ont un emploi après avoir été en fin de droits. Un écart particulièrement marqué chez les cadres dont le salaire horaire médian baisse en moyenne de 54,90 francs à 41,20 francs.

Enfin, dans toutes les classes d’âge, les personnes en fin de droits sont en moins bonne santé que la population active. Entre 45 et 64 ans, 11% des chômeurs en fin de droits estiment être en mauvaise ou en très mauvais santé, contre 2% seulement de la population active. Ces différences importantes s’observent aussi chez les 30 à 44 ans (6% chez les personnes ayant été en fin de droits et de 1% dans la population active).

