33% de la population issue de la migration naturalisée

Le groupe «population issue de la migration» comprend les personnes de nationalité étrangère ou naturalisées (à l'exception de celles nées en Suisse et dont les deux parents sont nés en Suisse). Y figurent également les Suisses de naissance et dont les deux parents sont nés à l'étranger.

En 2016, le nombre de résidents de plus de 14 ans issus de la migration s'est accru de 74'000 nouvelles personnes, atteignant ainsi un nouveau record avec 2,6 millions de gens. Cette hausse de près de 3% est comparable à celle de 2015, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Au niveau national, 36,8% des personnes de 15 ans ou plus sont désormais issues de la migration. Mais ce taux varie fortement entre les cantons. Genève arrive en tête avec 64%, devant Bâle-Ville, le Tessin et Vaud, tous juste en dessous de 50%. A l'autre bout de l'échelle se trouvent Obwald, le Jura et Uri, avec moins de 20%.

D'abord des Suisses

La nationalité suisse est la plus représentée au sein de la population issue de la migration, avec au total plus d'un tiers des personnes qui possèdent le passeport rouge à croix blanche. Au deuxième rang, on retrouve l'Allemagne chez les femmes et l'Italie chez les hommes.

Avec un âge moyen de 44,5 ans, la population issue de la migration est en moyenne plus jeune de six ans que celle sans racines étrangères. Le groupe d'âge 25-39 est le plus représenté, avec près de 47% du total. (ats/nxp)