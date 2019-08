250'000 personnes par an se blessent à domicile

Chaque année en Suisse, les accidents non-professionnels font plus d'un million de blessés et coûtent la vie à plus de 2400 personnes. Un quart des accidents ont lieu à domicile.

Le salon et la chambre à coucher sont le théâtre de la plupart des accidents, quelque 66'000 par an, indique jeudi le Bureau de prévention des accidents (BPA) dans un communiqué.

Les escaliers occasionnent quant à eux environ 25'000 accidents par année, un chiffre «relativement élevé compte tenu du peu de temps que nous passons dans les escaliers», estime le BPA.

Les accidents qui surviennent au domicile concernent annuellement quelque 156'000 femmes et 105'000 hommes et prennent la forme de chutes, coupures, piqûres d'insectes ou de morsures d'animaux.

Ces chiffres sont issus du dernier recueil de statistiques du BPA, «Status2019». Outre des données sur les accidents dans l'habitat et les loisirs, il recense également des informations sur ceux survenus dans la circulation routière et le sport.

(ats/nxp)